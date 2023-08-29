Керівник нової агенції тилового забезпечення армії: Мова не лише про тендери без корупції

Арсен Жумаділов, який кілька місяців очолював команду реформи закупівель у сфері оборони, очолив Агенцію ресурсного забезпечення армії і сподівається зробити з неї ключового оператора тилового забезпечення ЗСУ, з прозорими тендерами, плануванням і перевіркою якості.

Джерело: Арсен Жумаділов у Facebook

Пряма мова: "Вчора міністр оборони підписав наказ про моє призначення на посаду керівника Агенції при МОУ, яка здійснюватиме тилове забезпечення ЗСУ.

Не поспішайте вітати. Сподіваюсь, привітаєте за три роки, коли підбиватиму підсумки виконаного контракту, країна матиме системне рішення з забезпечення війська, а держава – ще одну якісно функціонуючу інституцію.

Наразі Агенція існує лише на папері".

Деталі: Жумаділов зазначив, що завершується етап підготовки його командою реформи державних закупівель у рамках Офісу підтримки змін при Міноборони України.

За його словами, в попередні 4 місяці там розробляли нормативну базу, дизайн бізнес-процесів системи постачання і взаємодії з внутрішніми клієнтами та зовнішніми стейкхолдерами.

Тепер треба "перетворити Агенцію з кількох рядків запису в державного реєстратора та статуту, чим вона зараз є, у ключового оператора тилового забезпечення армії, найбільшого публічного замовника країни, на роботу якого покладаються мільйони військовослужбовців, співробітництва із яким прагнуть тисячі постачальників, що в рівних умовах конкурують за відповідне право".

Жумаділов констатував, що перед Агенцією стоїть багато викликів одночасно. Серед найбільш нагальних – внесення міністерством проекту постанови Кабміну, якою уряд має визначити Агенцію відповідальним виконавцем бюджетної програми.

Ухвалення постанови планувалося ще на початок липня, але "швидкість руху проектів документів в нетрях міністерства іноді падає до від'ємних значень", зазначив Жумаділов.

Пряма мова: "З цього тижня стартуємо з регулярним форматом перевірки прогресу руху по запуску Агенції з усіма зацікавленими структурними підрозділами. Про такий формат я клопотав давно. Маємо увійти в ритм, інакше запуск розмажеться на довгу і незрозумілу історію, в яких крайніх знайти буде вкрай важко. Таких історій навколо достатньо, додавати ще одну немає бажання".

Деталі: Жумаділов додав, що основний стратегічний виклик – це переосмислення функції тилового постачання для потреб ЗСУ з "закупили – передали" у "закрили потреби наших військових", тобто "іншу концептуальну рамку".

"Йдеться не тільки про тендери без корупції (це базова гігієна, умова, без якої немає сенсу продовжувати будь-що), але й чітке прогнозування та планування, політика в сфері якості та її контроль при прийманні товару, розподіл та доступ військовослужбовців до належного забезпечення, сталість системи безвідносно персоналій та стійкість до шоків", – зазначив Жумаділов.

За його словами, його команду "драйвить впровадження ціннісно орієнтованих трансформацій в публічному секторі". Ті, хто хоче допомогти, можуть надсилати резюме на reformsrecruitment@gmail.com.

Жумаділов зазначив, що зараз потрібні знавці товарних ринків, закупівельники, проектні менеджери, юристи, а в майбутньому перелік буде ширший.

Довідка: Арсен Жумаділов із 2019 до 2023 року був генеральним директором ДП "Медичні закупівлі України". У квітні 2023 року очолив команду реформи закупівель у сфері оборони у межах Офісу підтримки змін при Міністерстві оборони України.

28 серпня 2023 року міністр оборони Олексій Резніков підписав указ про призначення Арсена Жумаділова головою Агенції ресурсного забезпечення армії.

Планується, що Агенція ресурсного забезпечення армії запрацює вже восени цього року.

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