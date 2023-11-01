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Російського пропагандиста видворили з Болгарії та заборонили в’їзд до ЄС

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 1 листопада 2023, 16:35

Болгарія видворила зі своєї території із забороною в’їзду до ЄС кореспондента "Российской газеты" Олександра Гацака.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Nova.bg

Дослівно Державне агентство з нацбезпеки Болгарії: "З огляду на діяльність, що становить загрозу для нацбезпеки Болгарії, за наказом керівника ДАНС до громадянина РФ Олександра Гацака, акредитованого у Болгарії кореспондента "Российской газеты", застосовано примусові адміністративні заходи у вигляді позбавлення посвідки на проживання, видворення та заборону на в’їзд і проживання на території країн-членів ЄС". 

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Деталі: 29 вересня Гацака викликали до міграційного управління МВС і згодом до ДАНС, проте він відмовився з’являтися і "сховався у посольстві РФ". Після втручання МЗС Болгарії росіянин все ж залишив територію Болгарії 1 листопада.

В ДАНС наголосили, що ці дії спрямовані на захист нацбезпеки, а не обмеження свободи слова та вираження поглядів.

Нагадаємо: "Российская газета" є офіційним виданням російського уряду та місцем публікації рішень і розпоряджень, після чого вони набирають чинності.

ВІДЕО ДНЯ

На початку жовтня у Болгарії повідомляли про викриття угруповання, яке експортувало в РФ військові товари.

У вересні з Молдови видворили керівника російського "Sputnik Молдова" Віталія Денисова.

Теми: БолгаріяпропагандаРосія
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