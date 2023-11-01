Росіяни скинули дві авіабомби на дитячий садок на Херсонщині – ОВА
Середа, 1 листопада 2023, 17:13
У середу 1 листопада російські загарбники скинули дві авіабомби на дитячий садок у Бериславському районі Херсонської області, зруйнувавши споруду.
Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram
Пряма мова: "На заклад, в якому колись виховували малечу, сьогодні окупанти скинули дві авіабомби".
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Деталі: За його словами, окупанти атакували дитячий садок одного з населених пунктів Бериславського району Херсонської області.
Що було раніше: Ввечері 31 жовтня російські військові обстріляли село Чайкине у Херсонській області, внаслідок чого загинув чоловік. За добу в області отримали поранення 8 осіб, зокрема двоє – ввечері.