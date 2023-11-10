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Українські війська перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка – ISW

Олена ІвашківП'ятниця, 10 листопада 2023, 04:27
Українські війська перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка – ISW
Українські військові, фото Генштабу ЗСУ

Українські війська перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка (53 км на північний схід від міста Херсона) щонайменше у двох районах.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на українського військового оглядача Костянтина Машовця

Деталі: Машовець також заявив, що українські війська станом на 9 листопада встановили безперервний контроль над позиціями від Антонівського залізничного мосту на північ від Пойми до Антонівського мосту на північ від Олешок (7 км на південь від Херсона та 4 км від р. Дніпро) 

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Окрім цього, 9 листопада російські військові блогери заявили, що українські війська встановили контроль над новими позиціями в Кринках (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро) і вели штурм російських позицій на південь і південний захід від населеного пункту. 

Російський військовий блогер стверджував, що є інформація про те, що українські сили просунулися до лісових масивів на південь від Кринок.

 

Інші військові блогери стверджували, що українські війська також атакували поблизу Пойми (12 км на схід від Херсона та 4 км від Дніпра), Піщанівки (13 км на схід від Херсона та 3 км від Дніпра) та Підстепного (17 км на схід від Херсона та 4 км від Дніпра) і намагаються закріпити позиції між Підстепним і Козачими Лагерями (23 км на північний схід від м. Херсона та 2 км від Дніпра). 

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Аналітики ISW вважають, що російському військовому командуванню, ймовірно, буде важко передислокувати боєздатне підкріплення для відповіді на українські операції в Херсонській області, одночасно проводячи оборонні операції в Запорізькій області та підтримуючи інші наступальні дії на сході України. 

Вони також зазначили, що нині незадіяних російських сил на Херсонському напрямку виявиться недостатньо для відповіді на українські операції на східному березі Дніпра. 

Ключові висновки ISW за 9 листопада:

  • Російські війська, ймовірно, розпочали локалізовані наступальні операції на Бахмутському напрямку та посилили наземні атаки поблизу Бахмута в останні дні.
  • 8 листопада російські війська завдали удару по цивільному судну поблизу Одеси.
  • Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що щорічний форум президента Росії Володимира Путіна "Пряма лінія" і щорічна прес-конференція відбудуться одночасно в невизначену дату до кінця року, щоб потенційно поставити умови для скасування заходів, коли Кремль вважатиме за потрібне.
  • Росія може постачати газ Ірану через Казахстан.
  • Російські війська продовжували наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на Авдіївському напрямку, на захід і південний захід від Донецька, в районі Донецької і Запорізької областей, на заході Запорізької області і просунулися в районі Куп’янська.
  • Схоже, російська влада все більше покладається на приватні охоронні компанії для захисту внутрішньої енергетичної інфраструктури від ударів українських безпілотників по російських далеких тилах.
  • Окупаційна влада продовжує мілітаризувати українську молодь.

Теми: ISWХерсонська область
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