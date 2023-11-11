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Макрон заявив, що грудень буде критичним для війни в Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 11 листопада 2023, 19:03
Макрон заявив, що грудень буде критичним для війни в Україні
Емманюель Макрон 11 листопада, фото: Corbis/Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що наступний місяць стане критичним у війні в Україні, у той час як наша країна в ході контрнаступальних операцій намагається відвоювати свої території.

Джерело: Макрон в інтерв’ю BBC, пише "Європейська правда"

Деталі: Згідно з описом відповідей Макрона, які наводить BBC, французький президент зазначив, що обов'язком Франції і всіх держав є підтримка України в її захисті від російської агресії. 

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"Але він також сказав, що наступний місяць буде критичним, оскільки Україна намагатиметься відвоювати втрачені землі в ході контрнаступальних операцій", – стверджується у повідомленні BBC.

Макрон зауважив, що якщо дозволити Росії виграти війну, "ви отримаєте нову імперську силу" в Європі, яка може загрожувати іншим колишнім радянським державам, таким як Грузія і Казахстан, а також всьому континенту.

"Тому що, безумовно, це імперіалізм і колоніалізм, який Росія здійснює (в Україні)", – сказав Макрон.

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Щодо перспективи мирних переговорів з РФ, президент Франції зазначив, що може настати час для "чесних і добрих переговорів, повернення за стіл переговорів і пошуку рішення з Росією". 

Втім, за його словами, "ще не настав" час Україні сідати за такий стіл переговорів. 

Україна, підкреслив Макрон, сама має ухвалювати рішення стосовно потенційних перемовин з РФ.

Що передувало: Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що війна з Росією переходить на новий етап: "позиційна" боротьба зі статичними та виснажливими боями. Щоб перемогти в ній, потрібні високі технології.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що розраховує на досягнення прогресу Збройними силами України у боротьбі проти російських окупантів, але попереджає, що "треба готуватись до довгого шляху".

Теми: Макронвійна
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