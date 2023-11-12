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Військовий літак США розбився над Середземним морем

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 12 листопада 2023, 08:40
Військовий літак США розбився над Середземним морем
f-35, getty images

Американський військовий літак розбився під час тренувального польоту над східною частиною Середземного моря.

Джерело: Європейське командування Збройних сил США (EUCOM), що базується в Штутгарті, "Європейська правда"

Деталі: "Увечері 10 листопада американський військовий літак, який проводив навчання у східному Середземномор'ї, зазнав аварії і впав", – йдеться у повідомленні.

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Про долю екіпажу невідомо нічого. У командуванні зазначили, що з поваги до родин постраждалих не будуть оприлюднювати додаткову інформацію про особовий склад, який брав участь у цій катастрофі.

Причини інциденту, що стався під час навчань, наразі з'ясовуються.

"Однак ми можемо з упевненістю сказати, що виліт літака був пов'язаний виключно з навчанням, і немає жодних ознак ворожої діяльності", – наголосило командування, пообіцявши надавати більше інформації в міру розвитку ситуації.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У США у вересні розбився винищувач  F-35 після того, як пілот катапультувався над Чарльстоном і приземлився на задньому дворі житлового будинку неподалік від міжнародного аеропорту Чарльстона.

Винищувач, який, за даними Корпусу морської піхоти США, перебував на висоті лише близько 1000 футів (300 метрів), продовжував летіти 60 миль (100 кілометрів), поки не впав у сільській місцевості поблизу Індіантауна. Пошуки уламків зайняли більше доби.

Теми: СШАавіа
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