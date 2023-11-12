Військовий літак США розбився над Середземним морем

Американський військовий літак розбився під час тренувального польоту над східною частиною Середземного моря.

Джерело: Європейське командування Збройних сил США (EUCOM), що базується в Штутгарті, "Європейська правда"

Деталі: "Увечері 10 листопада американський військовий літак, який проводив навчання у східному Середземномор'ї, зазнав аварії і впав", – йдеться у повідомленні.

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Про долю екіпажу невідомо нічого. У командуванні зазначили, що з поваги до родин постраждалих не будуть оприлюднювати додаткову інформацію про особовий склад, який брав участь у цій катастрофі.

Причини інциденту, що стався під час навчань, наразі з'ясовуються.

"Однак ми можемо з упевненістю сказати, що виліт літака був пов'язаний виключно з навчанням, і немає жодних ознак ворожої діяльності", – наголосило командування, пообіцявши надавати більше інформації в міру розвитку ситуації.

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