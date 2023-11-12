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Українець у Туреччині збив на смерть грабіжників

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 12 листопада 2023, 14:14
Українець у Туреччині збив на смерть грабіжників
скриншот

У районі Аланії в турецькій провінції Анталія затримали громадянина України, який збив на смерть двох азербайджанців, які перед тим його пограбували.

Джерело: Hurriyet, "Європейська правда"

Деталі: Інцидент стався у п'ятницю перед готелем в районі Махмутлар. Згідно з отриманою інформацією, поки українець Дмитро Ц. Сидів в автомобілі, підозрювані, на ім'я Мурат О. і Ельнур Б., які під'їхали на мотоциклі без номерного знаку, показали йому пістолет і наказали відкрити вікно автомобіля. Коли чоловік відмовився, підозрювані розбили вікно прикладом пістолета і наказали віддати їм сумку, що знаходилася в машині.

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Коли Дмитро Ц. не віддав сумку, підозрювані вистрілили в автомобіль, а потім забрали сумку і втекли на мотоциклі.

Українець, який почав переслідувати підозрюваних, врізався в мотоцикл через 300 метрів. Після повідомлень очевидців на місце події було відправлено багато бригад жандармерії та медиків. Медичні бригади прибули за вказаною адресою і встановили, що Мурат О. та Ельнур Б. загинули. Команди жандармерії вилучили пістолет і стріляну гільзу під час розслідування на місці події.

Під час слідства стало відомо, що у викраденій сумці було 35 тисяч євро.

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Дмитра Ц. затримали за те, що він збив своїм автомобілем 2 підозрюваних і спричинив їхню смерть. Також затримали ще одну особу, яка, як стверджується, мала зв'язок з загиблими підозрюваними у вимаганні. Підозрювані були передані до суду Аланії.

Варто зазначити, що момент пограбування і те, як Дмитро Ц. переслідує підозрюваних на мотоциклі і збиває їх своїм автомобілем, було зафіксовано на відео з камер спостереження.

Нагадаємо: Наприкінці літа у місті Каменець-Зомбковицький на південному заході Польщі стався інцидент за участі групи футбольних фанатів, які побили та пограбували двох громадян України.

На початку липня у Берліні невідомі підпалили фургон організації, яка надає допомогу біженцям з України.

Теми: Туреччинаукраїнцівбивство
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