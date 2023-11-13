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ЄС не передасть Україні обіцяні 1 млн боєприпасів до березня – Кулеба

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 13 листопада 2023, 23:32
ЄС не передасть Україні обіцяні 1 млн боєприпасів до березня – Кулеба
ДМИТРО КУЛЕБА. ФОТО - GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Європейський Союз не зможе виконати свій план із постачання мільйона артилерійських снарядів в Україну до березня 2024 року через стан оборонного виробництва й бюрократичні перепони.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Кулебу в етері телемарафону

Деталі: Міністра попросили прокоментувати публікацію Bloomberg, згідно з якою ЄС поінформував країни-члени, що зобов'язання надати Україні 1 мільйона артилерійських боєприпасів до березня 2024 року "навряд чи буде виконане".

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"На жаль, агентство Bloomberg говорить правду. Є питання, і ми, скажімо так, багато і гучно б'ємо у дзвони", – відповів Кулеба.

Він додав, що причиною цієї проблеми є не відсутність політичної волі в ЄС, а "жалюгідний стан оборонної промисловості", а також "дуже багато несинхронізованих речей, дуже багато бюрократії".

"Європейський Союз працює над усуненням цих проблем, і саме тому, перебуваючи в Берліні, я закликав Європейський Союз розробити цілісну політику у сфері оборонних індустрій", – підкреслив голова МЗС.

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За його словами, в ЄС уже почали вживати певні кроки для виправлення ситуації.

"Але треба швидше, треба більше. І ми тут дуже цінуємо підтримку Євросоюзу, але будемо їх підганяти. Тому що, знову ж таки, перед очима стоїть український піхотинець, а йому потрібні снаряди", – підсумував Кулеба.

Надання Україні боєприпасів стає все більш нагальним через те, що Росія змогла наростити власне виробництво, а також отримати відповідні поставки з Північної Кореї.

Наприкінці жовтня агентство Bloomberg повідомляло, що ЄС відстає від планів надати Україні мільйон боєприпасів. Тим часом НАТО підштовхує країни-члени Альянсу до подолання протекціоністських тенденцій та узгодження єдиного стандарту артилерійських боєприпасів задля збільшення їхнього виробництва.

Теми: ЄСКулеба Дмитродопомога Україні
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