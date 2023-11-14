Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Боррель розповів про перспективи мільйона боєприпасів для України

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 14 листопада 2023, 12:05

Високий представник ЄС Жозеп Боррель розповів, що на зустрічі з міністрами оборони країн-членів вони дослідять ситуацію з виробництвом боєприпасів для підтримки України та способи збільшити поставки.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням спілкуванні Борреля з пресою перед зустріччю міністрів у Брюсселі

Деталі: "Ми плануємо детально вивчити, на якому етапі ми зараз…і якими можуть бути темпи", – зазначив Боррель у відповідь на питання про обіцяний мільйон боєприпасів для України.

Реклама:

Він пояснив, що це питання укладених контрактів і наявного для цього фінансування у країн-членів.

За його словами, за першим напрямком – надання того, що європейські армії мали на своїх складах – країни ЄС вийшли на ті показники, яких очікували. За його словами, Україні вже передали понад 300 000 боєприпасів. 

"Пам’ятайте, що європейська індустрія дуже багато експортує. Близько 40% виробленого експортується до третіх країн. Тобто, не йдеться про нестачу виробничих потужностей, справа у тому, що ця продукція йде на інші ринки. Можливо, нам варто спробувати скерувати цю продукцію потік на пріоритет номер один – тобто Україну", – зазначив головний дипломат ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

На запитання про політичну підтримку для такого рішення Боррель відповів, що європейські виробники зброї діють за логікою гравців на ринку.

"Тож питання у тому, щоб запропонувати ринок, який буде цікавішим для них", – зазначив Жозеп Боррель. 

Нагадаємо, очільник МЗС України заявив, що ЄС не встигає виконати свій план із постачання 1 млн артснарядів в Україну до березня 2024 року через стан оборонного виробництва й бюрократичні перепони.

Раніше головний дипломат ЄС припустив, що подальша допомога США Україні, ймовірно, скоротиться, тому країни ЄС мають бути політично готовими на цьому тлі продовжувати підтримувати Україну.

Теми: війназброяЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"

Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії

Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь

Зеленський: Нам треба думати, як провести вибори, але зараз закон забороняє

У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози

відеоТрамп про Орбана: Великий лідер у Європі

Усі новини...
війна
Зеленський заслухав доповіді військових: ворог зібльшив кількість штурмів
Від танків до захисних окулярів: Німеччина передає нову партію військової допомоги Україні
Росіяни вдарили дронами-камікадзе по Нікополю: є загиблий і поранений
Останні новини
02:43
У Німеччині 1,4 млн людей вийшли на демонстрації проти ультраправої партії "АдН"
02:06
США, Єгипет та Катар мають план припинення війни в Секторі Гази
01:21
Пріцкер вважає, що економічна стійкість є основою перемоги над Росією
00:53
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з півдня
00:26
Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"
23:39
У Батумі евакуювали найбільші ТРЦ, ймовірно через "замінування"
23:05
У Monobank знову заявили про потужні DDoS-атаки
22:54
Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії
22:42
Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь
22:00
фотоУ Донецьку на ринку через обстріл загинули люди, Сили оборони заявили про непричетність
Усі новини...
Реклама: