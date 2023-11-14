Кіпрські компанії попалися на приховуванні росактивів: влада країни обіцяє посилити контроль

Велике розслідування консорціуму журналістів виявило роль кіпрських компаній у приховуванні сотень мільйонів доларів, пов’язаних російськими олігархами. Влада Кіпру пообіцяла посилити контроль над рухом капіталу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, який є одним зі співавторів розслідування

Деталі: Спільне розслідування Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань, який об’єднує розслідувачів із різних країн світу, й німецької компанії Paper Trail Media, стосується Cyprus Confidential – сховища з 3,6 мільйона файлів від анонімного джерела про діяльність кіпрського підрозділу відомої консалтингової компанії PwC.

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Із документів випливає, що PwC Cyprus використовувала непрозорі офшорні структури для переховування активів росіян, які потрапили під санкції Заходу та України, починаючи з 2014 року. У документах фігурують понад 60 найбагатших росіян і щонайменше 71 клієнт, який потрапив під санкції з лютого 2022 року.

Серед іншого, в розслідуванні йдеться про те, що PwC Cyprus із іншими консалтинговими фірмами допомогли одному з найвпливовіших олігархів Росії Алексєю Мордашову передати його частку в найбільшому європейському туроператорі Tui вартістю мільярд фунтів стерлінгів на пов’язану з ним особу в день, коли він потрапив під санкції ЄС.

Кіпрські компанії також допомогли здійснити офшорні платежі на десятки мільйонів євро російському олігарху Роману Абрамовичу, ймовірно, в порушення правил бухгалтерського обліку. Деякі з них пов’язані з періодом, коли Абрамович володів футбольним клубом "Челсі".

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У відповідь на запит Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань уряд Кіпру заявив, що отримує технічну підтримку від уряду Британії для створення підрозділу з відстеження виконання санкцій ЄС, який має запрацювати наступного року.

Крім того, до кінця листопада Кіпр планує представити звіт про те, як його влада розслідує фінансові злочини, пов’язані з ухилянням від західних санкцій.

Міністерство фінансів Кіпру окремо заявило, що розпочало кримінальне розслідування за фактом однієї з розкритих розслідувачами транзакцій – передання частки росолігарха Мордашову в туроператорі Tui. Представники Мордашова і PwC Cyprus заявили, що їм нічого не відомо про кримінальне розслідування.

Нагадаємо: Новий президент Кіпру Нікос Христодулідіс, який змінив Нікоса Анастасіадіса на посаді в лютому, майже одразу заговорив про необхідність боротьби з порушеннями санкцій, якщо Кіпр хоче зберегти довіру до себе як до бізнес-центру.