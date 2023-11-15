У частині областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку

У ніч на 15 листопада на півдні, сході та частині північних областей була оголошена повітряна тривога. Вона тривала близько 10 хвилин і о 00.22 була скасована у всіх областях.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Дослівно: "У областях, де оголошена повітряна тривога - ракетна небезпека".

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Скриншот alerts.in.ua о 00.13

О 00.21 повітряну тривогу у Києві скасували.

О 00.22 повітряну тривогу скасували у всіх областях.