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У частині областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку

Олена ІвашківСереда, 15 листопада 2023, 00:12
У частині областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
Ілюстративне фото Getty images

У ніч на 15 листопада на півдні, сході та частині північних областей була оголошена повітряна тривога. Вона тривала близько 10 хвилин і о 00.22 була скасована у всіх областях.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Дослівно: "У областях, де оголошена повітряна тривога - ракетна небезпека".

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Скриншот
Скриншот alerts.in.ua о 00.13

О 00.21 повітряну тривогу у Києві скасували.

О 00.22 повітряну тривогу скасували у всіх областях.

Теми: повітряна тривогаракетний удар
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