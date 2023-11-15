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У Румунії симпатія до Росії за 10 років знизилася вдвічі, до України й Молдови – зросла

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 15 листопада 2023, 10:54
У Румунії симпатія до Росії за 10 років знизилася вдвічі, до України й Молдови – зросла
ПРАПОР РУМУНІЇ, ФОТО PIXABAY

Росія опинилася на останньому місці за позитивним сприйняттям серед жителів Румунії, до України і Молдови ставлення покращилося. 

Джерело: Digi24 із посиланням на результати опитування INSCOP на замовлення ЗМІ, які також порівнюють з показниками 10 років тому, "Європейська правда"

Деталі: В опитуванні 2013 року на перших місцях за позитивним сприйняттям румунами були Британія і Німеччина, зараз – Італія та Іспанія (81,4% та 82,8% відповідно). Німеччина цього разу опинилася на третій позиції, на четвертій  – Франція, на п’ятій – Британія.

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США позитивно сприймають 67,5%, порівняно з 70,3% у 2013 році.

Позитивне ставлення до України зросло на кілька відсоткових пунктів: з 41,8% у 2013 році до 43,3%. Для Молдови ця зміна більш суттєва: з 65,7% до 69,2%.

До Угорщини ставлення румунів помітно покращилося: з 29,3% до 39,7%. 

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Росію у 2013 році позитивно сприймали 36,8% респондентів, тепер – 18,3%. Країна опинилася  на останньому місці серед включених у рейтинг. 

Суттєво зменшилася частка і тих, хто позитивно сприймає Китай – з 56,5% до 36,3%.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з 23 жовтня по 2 листопада серед репрезентативної вибірки із 1100 осіб. Можлива похибка складає ±3 %.

Що передувало: 

  • Останні опитування свідчать, що переважна більшість німців, навіть ультраправі, підтримують членство у ЄС
  • Тим часом у Польщі половина населення схвалює збереження тієї підтримки, яку зараз мають українські біженці в країні, але майже 40% більшою чи меншою мірою проти.

Теми: РумуніяМолдоваРосіяопитування
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