Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ізраїль вдруге вдарив по табору біженців у Секторі Гази

Олена ІвашківЧетвер, 2 листопада 2023, 00:50
Ізраїль вдруге вдарив по табору біженців у Секторі Гази
Палестинці шукають постраждалих на місці ізраїльського удару по табору біженців Джабалія на півночі Cектора Гази 31 жовтня, фото Anas al-Shareef/Reuters

В результаті другого за два дні авіаудару Ізраїлю по табору біженців Джабалія у Секторі Гази в середу загинули щонайменше 80 людей. 

Джерело: CNN, Reuters

Деталі: Директор індонезійської лікарні Сектора Гази, доктор Атеф Аль Кахлут, повідомив у середу, що щонайменше 80 тіл доставлені до лікарні після удару. Інших людей дістають з-під руїн.

Реклама:

За його словами, більшість жертв – жінки та діти, а ще сотні людей отримали поранення.

Ізраїльські сили підтвердили удар та заявили, що вбили ще одного командира ХАМАСу у середу під час другого удару по табору біженців Джабалія в Секторі Гази.

Ізраїльські військові заявили, що їхні винищувачі завдали ударів по командно-контрольному комплексу ХАМАС у Джабалії "на основі точних даних розвідки", убивши керівника протитанкового ракетного підрозділу ісламістського угруповання Мухаммеда Асара.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно Армія оборони Ізраїля: "Хамас навмисно будує свою терористичну інфраструктуру під, навколо та всередині цивільних будівель, навмисно піддаючи небезпеці цивільне населення Сектора Гази".

Передісторія: 

Теми: ІзраїльСектор Гази
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: У Росії хочуть створити 15-кілометрову "буферну зону" в Харківській області

відеоУ Варшаві почалися протести через затримання екскерівників МВС

У Білому Домі підтвердили, що Росія продовжує обстрілювати Україну ракетами КНДР

У голови Пентагону Ллойда Остіна виявили рак простати

У сім’ї Гринкевичів відреагували на корупційний скандал

фотоУмєров і Залужний з'їздили на позиції поблизу Куп’янська: "Ворогу не сподобається"

Усі новини...
Ізраїль
З Сектора Гази евакуювали 360 іноземців і 81 пораненого палестинця – CNN
Ізраїль прорвав передову лінію оборони ХАМАСу у Секторі Гази
Армія Ізраїлю має "великі успіхи" у наземній операції в Газі – Міноборони
Останні новини
10:20
В Instagram і Facebook обмежуватимуть контент для підлітків
10:19
фотоДослідники показали перші зображення з рентгенівського телескопа XRISM
10:08
"Майдан – це вже була війна". Батьки Героя Небесної Сотні Романа Гурика про десять років життя після Революції
10:00
фото Кім Чен Ин відвідав військові заводи і пригрозив перетворити Південну Корею на попіл
09:58
Заступник командувача Сил ТрО Собко залишає посаду
09:55
КолонкаМобілізація змусила хоч частково поважати військових – Дмитро Рясний
09:41
В ОП кажуть, що перейшли до опрацювання проєкту угоди з Британією щодо "гарантій безпеки"
09:37
Росіяни за добу поранили 4 цивільних у 2 областях
09:02
ЗМІ: Радник Байдена обговорив у Катарі звільнення захоплених ХАМАС заручників
08:55
оновлено від 8:04По всій Україні майже годину лунала тривога: в Росії злітав МіГ
Усі новини...
Реклама: