Ізраїль вдруге вдарив по табору біженців у Секторі Гази
В результаті другого за два дні авіаудару Ізраїлю по табору біженців Джабалія у Секторі Гази в середу загинули щонайменше 80 людей.
Деталі: Директор індонезійської лікарні Сектора Гази, доктор Атеф Аль Кахлут, повідомив у середу, що щонайменше 80 тіл доставлені до лікарні після удару. Інших людей дістають з-під руїн.
За його словами, більшість жертв – жінки та діти, а ще сотні людей отримали поранення.
Ізраїльські сили підтвердили удар та заявили, що вбили ще одного командира ХАМАСу у середу під час другого удару по табору біженців Джабалія в Секторі Гази.
Ізраїльські військові заявили, що їхні винищувачі завдали ударів по командно-контрольному комплексу ХАМАС у Джабалії "на основі точних даних розвідки", убивши керівника протитанкового ракетного підрозділу ісламістського угруповання Мухаммеда Асара.
Дослівно Армія оборони Ізраїля: "Хамас навмисно будує свою терористичну інфраструктуру під, навколо та всередині цивільних будівель, навмисно піддаючи небезпеці цивільне населення Сектора Гази".
Передісторія:
- У середу армія оборони Ізраїлю підтвердила, що внаслідок удару по табору для біженців у Джабалії на півночі сектору Гази ліквідовано одного з командирів ХАМАСу Ібрагіма Біарі.