Ізраїль вдруге вдарив по табору біженців у Секторі Гази

Палестинці шукають постраждалих на місці ізраїльського удару по табору біженців Джабалія на півночі Cектора Гази 31 жовтня, фото Anas al-Shareef/Reuters

В результаті другого за два дні авіаудару Ізраїлю по табору біженців Джабалія у Секторі Гази в середу загинули щонайменше 80 людей.

Джерело: CNN, Reuters

Деталі: Директор індонезійської лікарні Сектора Гази, доктор Атеф Аль Кахлут, повідомив у середу, що щонайменше 80 тіл доставлені до лікарні після удару. Інших людей дістають з-під руїн.

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За його словами, більшість жертв – жінки та діти, а ще сотні людей отримали поранення.

Ізраїльські сили підтвердили удар та заявили, що вбили ще одного командира ХАМАСу у середу під час другого удару по табору біженців Джабалія в Секторі Гази.

Ізраїльські військові заявили, що їхні винищувачі завдали ударів по командно-контрольному комплексу ХАМАС у Джабалії "на основі точних даних розвідки", убивши керівника протитанкового ракетного підрозділу ісламістського угруповання Мухаммеда Асара.

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Дослівно Армія оборони Ізраїля: "Хамас навмисно будує свою терористичну інфраструктуру під, навколо та всередині цивільних будівель, навмисно піддаючи небезпеці цивільне населення Сектора Гази".

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