ЦАХАЛ заявив про ліквідацію ще одного ватажка ХАМАС

Внаслідок удару по табору для біженців у Джабалії на півночі сектору Гази ліквідовано одного з командирів ХАМАС Ібрагіма Біарі.

Джерело: Sky News із посиланням на речника ЦАХАЛу контрадмірала Даніеля Хагарі

Пряма мова: "Під час цієї операції вбито багато терористів. Терористів, які були з ним (Біарі – ред.) у будівлі, а також у тунелях під нею".

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Деталі: Хагарі додав, що удар по будівлі призвів до обвалу інших будинків через розгалужену оскільки там була розгалужена підземна інфраструктура.

"Ця інфраструктура призначена для скоєння атак на Ізраїль, і вона зруйнована", – наголосив контрадмірал ЦАХАЛу.

Він також сказав, що Біарі стояв не лише за нападом на Ізраїль 7 жовтня, а й за іншими атаками.

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фото: ЦАХАЛ

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