ЦАХАЛ заявив про ліквідацію ще одного ватажка ХАМАС
Середа, 1 листопада 2023, 01:24
Внаслідок удару по табору для біженців у Джабалії на півночі сектору Гази ліквідовано одного з командирів ХАМАС Ібрагіма Біарі.
Джерело: Sky News із посиланням на речника ЦАХАЛу контрадмірала Даніеля Хагарі
Пряма мова: "Під час цієї операції вбито багато терористів. Терористів, які були з ним (Біарі – ред.) у будівлі, а також у тунелях під нею".
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Деталі: Хагарі додав, що удар по будівлі призвів до обвалу інших будинків через розгалужену оскільки там була розгалужена підземна інфраструктура.
"Ця інфраструктура призначена для скоєння атак на Ізраїль, і вона зруйнована", – наголосив контрадмірал ЦАХАЛу.
Він також сказав, що Біарі стояв не лише за нападом на Ізраїль 7 жовтня, а й за іншими атаками.
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Передісторія:
- 11 жовтня ЦАХАЛ оголосив про вбивство міністра фінансів ХАМАСу Джавада Абу Шамали.
- Також ізраїльські військові 12 жовтня повідомили, що атакували кілька оперативних штабів, з яких ХАМАС організував терористичне вторгнення на ізраїльську територію, а також ліквідували високопоставленого морського офіцера.