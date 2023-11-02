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Група республіканців закликала Байдена надати Україні ATACMS більшої дальності

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 2 листопада 2023, 11:56
Група республіканців закликала Байдена надати Україні ATACMS більшої дальності
Пуски перших ракет ATACMS в Україні. Скриншот з відео Генштабу ЗСУ

Група високопоставлених республіканців у Конгресі США направила президенту Джо Байдену лист із закликом направити в Україну ракети ATACMS більшої дальності.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: У листі до Байдена від 1 листопада провідні республіканці в комітетах Конгресу з міжнародних відносин і збройних сил привітали повідомлення про те, що адміністрація надала Україні кілька армійських тактичних ракетних систем обмеженого радіуса дії (ATACMS), але разом з тим просили, щоб він також надіслав більше систем більшої дальності.

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Дослівно з лита конгресменів Майкла МакКоула і Майка Роджерса, а також сенаторів Джеймса Ріша і Роджера Вікера: "Потреба України в засобах глибокого ураження залишається нагальною, особливо для ураження цілей по всьому Криму".

Деталі: Маккол очолює Комітет у закордонних справах Палати представників, Роджерс очолює Комітет у справах збройних сил Палати представників, Ріш є головним республіканцем у Сенаті у закордонних справах, а Вікер – головним республіканцем у Сенаті у справах збройних сил.

Вони надіслали листа в той час, коли Палата представників, в якій більшість становлять республіканці, наближається до голосування за окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю, ігноруючи вимогу президента-демократа Джо Байдена про прийняття широкого фінансування національної безпеки на суму 106 мільярдів доларів, що передбачає гроші для Ізраїлю, України та Тайваню.

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У своєму листі американські законодавці зазначили, що Україна запросила ракети великої дальності і продемонструвала здатність використовувати їх відповідально, а Росія не пішла на ескалацію у відповідь на їх використання.

"Очевидно, що для вас настав час завершити роботу над ATACMS. Якщо ви цього не зробите, то не лише ризикуєте зайти в глухий кут на полі бою і затягнути цю війну, але й загрожуєте подальшою глобальною нестабільністю, оскільки наші супротивники проводять операції впливу по всьому світу", – написали вони.

Раніше у жовтні президент Володимир Зеленський повідомив, що українські сили використали американські далекобійні ракети ATACMS, завдавши ударів по аеродромах російських окупантів у захоплених Бердянську та Луганську.

Згодом цю інформацію підтвердили у Білому домі. Там зазначили, що США "нещодавно" надали Україні тип ATACMS, здатний завдавати ударів на відстані до 165 кілометрів.

За даними видання New York Times, наразі США передали Україні близько 20 далекобійних ракет ATACMS.

Теми: СШАдопомога УкраїніATACMS
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