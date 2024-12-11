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Міноборони РФ поскаржилось, що Україна атакувала ракетами ATACMS військовий аеродром у Таганрозі

Станіслав ПогоріловСереда, 11 грудня 2024, 19:22
Міноборони РФ поскаржилось, що Україна атакувала ракетами ATACMS військовий аеродром у Таганрозі
Фото: мапа Google

Російське Міністерство оборони заявило, що Україна 11 грудня начебто завдала удару шістьма ракетами ATACMS по військовому аеродрому в Таганрозі Ростовської області.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram, Telegram-канал Astra, SOTA

Дослівно: "Під час проведеного з′ясування достовірно встановлено, що було застосовано шість балістичних ракет ATACMS американського виробництва".

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Деталі: Російські військові твердять, що їхній розрахунки ЗРПК "Панцир" збили 2 ракети, а інші були відхилені засобами радіоелектронної боротьби.

У той же час, заявили в російському оборонному відомстві, "унаслідок падіння фрагментів ракет є постраждалі серед особового складу".

Руйнувань начебто немає, були "посічені осколками дві будівлі на технічній території аеродрому і три одиниці військової автомобільної техніки, а також цивільні автомобілі на прилеглій до аеродрому автостоянці".

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За даними Telegram-каналу Astra, окрім авіаремонтного заводу постраждала військова частина, де дислокується 5-та авіаційна група 6955-ї АвБ.

За словами джерел Telegram-каналу, Telegram-каналу, від самого ранку від військової частини проїжджали швидкі та машини, імовірно, з евакуйованими і пораненими, а доступ на всю територію військового містечка закрили.

Що було раніше: Перед цим російська влада заявила, що в ніч проти 11 грудня місто Таганрог Ростовської області нібито зазнало ракетної атаки, внаслідок якої пошкоджене промислове підприємство і згоріло 14 автомобілів.

РосіяATACMSвійна
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