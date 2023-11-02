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Підсудний нардеп Дубневич "телепортувався" за кордон

Тетяна Лозовенко, Валентина РоманенкоЧетвер, 2 листопада 2023, 12:48
Підсудний нардеп Дубневич телепортувався за кордон
ФОТО З FACEBOOK ДУБНЕВИЧА

Народний депутат Ярослав Дубневич, який є обвинуваченим у справі збитків Укрзалізниці на 93 млн грн, а також запевняв, що перебуває в Україні, опинився за кордоном. Вищий антикорсуд оголосив його у міжнародний розшук.

Джерело: Центр протидії корупції, УП із посиланням на коментар ВАКС, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, УП із посиланням на джерела у Державній прикордонній службі 

Дослівно ЦПК: "Як повідомив прокурор, 8 жовтня 2023 року Дубневич перетнув кордон Румунії з Угорщиною, подальше його місцезнаходження невідоме. Про це на запит українських органів відповіли в Європолі.

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При цьому невідомо, як він перетнув український кордон, адже даних про це в системі немає".

Деталі: ЦПК повідомляє, що ВАКС задовольнив відповідне клопотання прокурора та оголосив Дубневича в міжнародний розшук. Рішення в подальшому дасть змогу ініціювати зміну запобіжного заходу та стягнути 56 млн грн в дохід держави.

Доповнено: ВАКС підтвердив УП, що Дубневича 2 листопада оголосили у міжнародний розшук на клопотання прокурора. Як повідомив ВАКС, минулого тижня було ухвалено рішення про здійснення приводу на засідання 2 листопада, проте Дубневич на засідання не прибув.

ВІДЕО ДНЯ

Джерела УП підтвердили, що Державна прикордонна служба не фіксувала перетинання кордону Дубневичем.

САП не назвала прізвище депутата, однак повідомила, що оголосила у міжнародний розшук нардепа, обвинуваченого у незаконному заволодінні 93 млн грн коштів ПАТ "Укрзалізниці".

Дослівно САП: "Суд зважив на неявки обвинуваченого у судові засідання і наявність підтвердженої інформації про перебування указаної особи за кордоном та задовольнив клопотання. Питання щодо звернення в дохід держави застави у розмірі 56 млн грн та зміну обвинуваченому запобіжного заходу будуть вирішуватись у наступних судових засідання".

Передісторія: 

  • У лютому 2022 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура за матеріалами досудвого розслідування НАБУ скерувала до суду обвинувальний акт про обвинувачення 9 осіб, серед яких - нардеп Ярослав Дубневич.
  • Нардепа та 8 інших обвинувачених підозрюють у незаконному заволодінні понад 93 млн гривень коштів ПАТ "Укрзалізниці".
  • 11 жовтня 2023 року НАБУ і САП повідомили Дубневичу про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку. 
  • 17 жовтня стало відомо, що Дубневича оголосили в розшук. При цьому на засіданні Вищого антикорсуда нардеп вийшов на відеозвязок та повідомив, що знаходиться в лікарні на території України, але в якому саме місці – не сказав.

Теми: розшуксудЦПК
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