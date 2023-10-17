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НАБУ оголосило у розшук нардепа Дубневича: він вийшов на відеозв’язок начебто з лікарні

Станіслав ПогоріловВівторок, 17 жовтня 2023, 15:25
НАБУ оголосило у розшук нардепа Дубневича: він вийшов на відеозв’язок начебто з лікарні
Ярослав Дубневич ФОТО: FACEBOOK.COM/DUBNEVYCH

Національне антикорупційне бюро 17 жовтня оголосило у розшук чинного народного депутата Ярослава Дубневича у справі про розкрадання газу. У цей же день на засіданні Вищого антикорсуда народний обранець вийшов на  відеозвязок, та повідомив, що він знаходиться в лікарні на території України.

Джерело: пресслужба НАБУ, ЦПК

Дослівно: "НАБУ розшукує чинного народного депутата України, підозрюваного в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку".

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Пізніше "Центр протидії корупції" повідомив, що Дубневич вийшов на зв’язок по відео на засіданні Вищого антикорсуду в справі щодо привласненні 93,2 млн грн філії Укрзалізниці.

Депутат заявив, що зараз знаходиться у лікарні на території України, але при цьому не повідомив точне місце свого перебування.

ЦПК виклав фото появи оголошеного у розшук Дубневича по відеозв’язку.

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Обвинувачення виступило проти участі Дубневича через відеозв’язок, оскільки він депутат і тому має перебувати в Києві, відповідно, може брати участь у засіданні особисто.

В підсумку суд дозволив Дубневичу провести лише одне сьогоднішнє засідання через відеозв'язок.

За даними ЦПК, інформації про те, що Дубневич перетнув кордон у прокурора наразі немає.

Знати більшеПоїзд зрушив. Як Дубневич став першим доторканним депутатом нової Ради 

Що було раніше: 

  • У лютому 2022 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура за матеріалами досудвого розслідування НАБУ скерувала до суду обвинувальний акт про обвинувачення 9 осіб, серед яких - нардеп Ярослав Дубневич.
  • Нардепа та 8 інших обвинувачених підозрюють у незаконному заволодінні понад 93 млн гривень коштів ПАТ "Укрзалізниці".
  • 11 жовтня 2023 року НАБУ і САП повідомили Дубневичу про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку. 

Теми: НАБУгазрозшук
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