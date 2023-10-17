НАБУ оголосило у розшук нардепа Дубневича: він вийшов на відеозв’язок начебто з лікарні
Національне антикорупційне бюро 17 жовтня оголосило у розшук чинного народного депутата Ярослава Дубневича у справі про розкрадання газу. У цей же день на засіданні Вищого антикорсуда народний обранець вийшов на відеозвязок, та повідомив, що він знаходиться в лікарні на території України.
Дослівно: "НАБУ розшукує чинного народного депутата України, підозрюваного в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку".
Пізніше "Центр протидії корупції" повідомив, що Дубневич вийшов на зв’язок по відео на засіданні Вищого антикорсуду в справі щодо привласненні 93,2 млн грн філії Укрзалізниці.
Депутат заявив, що зараз знаходиться у лікарні на території України, але при цьому не повідомив точне місце свого перебування.
ЦПК виклав фото появи оголошеного у розшук Дубневича по відеозв’язку.
Обвинувачення виступило проти участі Дубневича через відеозв’язок, оскільки він депутат і тому має перебувати в Києві, відповідно, може брати участь у засіданні особисто.
В підсумку суд дозволив Дубневичу провести лише одне сьогоднішнє засідання через відеозв'язок.
За даними ЦПК, інформації про те, що Дубневич перетнув кордон у прокурора наразі немає.
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Що було раніше:
- У лютому 2022 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура за матеріалами досудвого розслідування НАБУ скерувала до суду обвинувальний акт про обвинувачення 9 осіб, серед яких - нардеп Ярослав Дубневич.
- Нардепа та 8 інших обвинувачених підозрюють у незаконному заволодінні понад 93 млн гривень коштів ПАТ "Укрзалізниці".
- 11 жовтня 2023 року НАБУ і САП повідомили Дубневичу про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.