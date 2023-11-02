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Справа секти "АллатРа": СБУ заблокувала понад 20 осередків, які просували ідеї Кремля

Станіслав ПогоріловЧетвер, 2 листопада 2023, 12:58
Справа секти АллатРа: СБУ заблокувала понад 20 осередків, які просували ідеї Кремля
Фото: СБУ

Служба безпеки та Нацполіція знешкодили та заблокували понад 20 осередків псевдорелігійної проросійської секти "АллатРа", яка діяла по всій Україні та виправдовувала російську агресію.

Джерело: пресслужби СБУ, ОГП

Дослівно: "Під виглядом "місіонерства" учасники релігійної секти виправдовували збройну агресію РФ та публічно просували кремлівську ідею про створення "союзу слов’янських народів" під керівництвом Москви".

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Деталі: Повідомляється, що секта працювала на користь російських спецслужб. Її осередки діяли у кожному обласному центрі.

За даним СБУ, у секті була організована чітка ієрархічна структуру та власні "представництва" в кожному обласному центрі. Ці осередки масово закликали місцевих жителів приєднуватися до секти та розповсюджувати ідеї Кремля.

 

Також організатори "АллатРа" запустили мережу власних медіа та інтернет-ресурсів, сторінки у соцмережах, де публікували пропагандистські "дописи" та відео, просували прокремлівські наративи через ідеї так званого "благотворчого суспільства".

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Серед іншого – вони агітували за те, щоб російські окупанти здійснювали масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі українських міст.

 

За даними слідства, лідери угруповання незаконно виїхали за кордон ще навесні 2022 року, використовуючи підроблені документи про зняття з військового обліку. Але продовжували керувати своєю злочинною організацією в Україні.

Експертиза підтвердила факти підривної діяльності "АллатРа" на користь країни-агресора.

Керівнику проросійської секти наразі повідомлено про підозру.

Теми: СБУРосіявійнаУкраїна
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