Білий дім відреагував на статтю Залужного
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі охарактеризував статтю генерала Залужного виданню The Economist як один із важливих аргументів, який підтверджує нагальну необхідність подальшої підтримки України.
Джерело: Кірбі у четвер під час пресбрифінгу у Вашингтоні, Укрінформ
Пряма мова Кірбі: "Я думаю, що це підкреслює, наскільки важливо, щоби ми продовжували підтримувати Україну.
Ми розвиваємося й уже еволюціонували в контексті того, чим ми забезпечуємо Україну, так само як розвивалася і сама війна. І я підозрюю, що цей процес триватиме".
Деталі: Кірбі також зазначив, що у процесі війни змінюються потреби сторін, в тому числі щодо систем озброєнь, які партнери надають Україні.
Він підкреслив, що задовольняти актуальні потреби було би надзвичайно легше, якби Конгрес ухвалив запит президента Байдена з додатковим фінансуванням, у тому числі з підтримкою України. Кірбі також відзначив, що цей пакет передбачає не лише нові можливості для України, але також поповнення засобів самих Сполучених Штатів.
Передісторія:
- У колонці для "The Economist" головнокомандувач ЗСУ констатував, що війна Росії з Україною переходить на етап "позиційної" боротьби зі статичними та виснажливими боями, для перемоги в якій потрібні високі технології.
- Валерій Залужний назвав 5 пріоритетів: повітряну міць, засоби радіоелектронної боротьби, контрбатарейну боротьбу, мінно-вибухові технології й нарощування мобілізаційних резервів.
- В інтерв'ю The Economist Залужний сказав, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут, коли жодна зі сторін не може просуватися, бо однаково технологічно оснащена. Йому це нагадує події Першої світової війни.
- Генерал вважає, що для виходу з глухого кута потрібен потужний технологічний стрибок.