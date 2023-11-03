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У Харкові пролунали вибухи: є влучання по цивільних обʼєктах

Олена ІвашківП'ятниця, 3 листопада 2023, 01:10
У Харкові пролунали вибухи: є влучання по цивільних обʼєктах
фото: DEPOSITPHOTOS

У ніч на 3 листопада у Харкові пролунали вибухи.

Джерело: Суспільне з посиланням на власних кореспондентів, мер Харкова Ігор Терехов в Telegram, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов

Деталі: У місті та області триває повітряна тривога. 

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Терехов підтвердив, що ворог бʼє по Харкову: "Є прильоти в одному з районів міста по цивільних обʼєктах. Там пожежа, яку локалізують наші рятівники. Про постраждалих інформація уточнюється".

Синєгубов додав, що зафіксовані влучання по цивільній інфраструктурі в Харкові та населеному пункті Харківського району. 

Інформації про постраждалих, за його словами, не надходило. 

ВІДЕО ДНЯ

У Повітряних силах ЗСУ раніше повідомляли про рух дронів типу "Shahed" поблизу Харкова.

Теми: повітряна тривогаХарків
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