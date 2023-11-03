Шахеди долетіли до Львівщини: області загрожувало 16 дронів

У ніч на 3 листопада у Львівській області двічі працювала протиповітряна оборона.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький

Пряма мова: "У Львівській області працює ППО. Перебувайте в укриттях!".

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Деталі: Раніше він повідомляв, що ворожі безпілотники у повітряному просторі області і особлива увага повинна бути приділена Стрию та Моршину.

О 4.09 на Львівщині вдруге за ніч працювала ППО.

О 4.34 Козицький наголосив, що велика небезпека існує для самого Львова та райцентру Яворів.

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За його словами, безпілотники можуть швидко змінювати напрямок руху, тому він просить жителів області не ігнорувати повітряну тривогу.

О 5.21 пролунав відбій повітряної тривоги.

Оновлено: Пізніше мер Львова Андрій Садовий повідомив у Telegram, що, за інформацією військових, цієї ночі Львівщині загрожували 16 шахедів, і протиповітряна оборона їх "відпрацювала".

"У самому Львові спокійно", - додав він.

Нагадаємо: Увечері 2 листопада російська армія випустила дві групи ударних БпЛА, частина з них рухалася на захід.