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Шахеди долетіли до Львівщини: області загрожувало 16 дронів

Олена ІвашківП'ятниця, 3 листопада 2023, 08:47
Шахеди долетіли до Львівщини: області загрожувало 16 дронів
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З DEFENSE EXPRESS

У ніч на 3 листопада у Львівській області двічі працювала протиповітряна оборона.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький

Пряма мова: "У Львівській області працює ППО. Перебувайте в укриттях!".

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Деталі: Раніше він повідомляв, що ворожі безпілотники у повітряному просторі області і особлива увага повинна бути приділена Стрию та Моршину.

О 4.09 на Львівщині вдруге за ніч працювала ППО.

О 4.34 Козицький наголосив, що велика небезпека існує для самого Львова та райцентру Яворів.

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За його словами, безпілотники можуть швидко змінювати напрямок руху, тому він просить жителів області не ігнорувати повітряну тривогу.

О 5.21 пролунав відбій повітряної тривоги.

Оновлено: Пізніше мер Львова Андрій Садовий повідомив у Telegram, що, за інформацією військових, цієї ночі Львівщині загрожували 16 шахедів, і протиповітряна оборона їх "відпрацювала".

"У самому Львові спокійно", - додав він.

Нагадаємо: Увечері 2 листопада російська армія випустила дві групи ударних БпЛА, частина з них рухалася на захід. 

Теми: ЛьвівщинаППОбезпілотники
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