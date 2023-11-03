Шахеди долетіли до Львівщини: області загрожувало 16 дронів
У ніч на 3 листопада у Львівській області двічі працювала протиповітряна оборона.
Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький
Пряма мова: "У Львівській області працює ППО. Перебувайте в укриттях!".
Деталі: Раніше він повідомляв, що ворожі безпілотники у повітряному просторі області і особлива увага повинна бути приділена Стрию та Моршину.
О 4.09 на Львівщині вдруге за ніч працювала ППО.
О 4.34 Козицький наголосив, що велика небезпека існує для самого Львова та райцентру Яворів.
За його словами, безпілотники можуть швидко змінювати напрямок руху, тому він просить жителів області не ігнорувати повітряну тривогу.
О 5.21 пролунав відбій повітряної тривоги.
Оновлено: Пізніше мер Львова Андрій Садовий повідомив у Telegram, що, за інформацією військових, цієї ночі Львівщині загрожували 16 шахедів, і протиповітряна оборона їх "відпрацювала".
"У самому Львові спокійно", - додав він.
Нагадаємо: Увечері 2 листопада російська армія випустила дві групи ударних БпЛА, частина з них рухалася на захід.