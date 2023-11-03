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Росія масовано атакувала Харківщину: вдарило 10 безпілотників

Олена ІвашківП'ятниця, 3 листопада 2023, 08:37
Росія масовано атакувала Харківщину: вдарило 10 безпілотників
Пожежа внаслідок удару російських безпілотників по Харкову, фото Поліції Харківської області

У ніч на 3 листопада Росія здійснила масовану атаку по Харкову та передмістю: щонайменше 10 російських безпілотників вдарили по цивільній інфраструктурі. 

Джерело: Поліція Харківської області в Telegram

Деталі: За попередніми даними, постраждалих немає. У трьох місцевих мешканців лікарі діагностували гостру реакцію на стрес.

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Внаслідок влучання безпілотників горіли гаражі, палали автівки. Пошкоджені господарчі споруди.

Було влучання в навчальний заклад. Зруйновано 2 та 3 поверхи, дах будівлі, горіла сама будівля. Також внаслідок обстрілу горів житловий будинок, СТО, адмінбудівля. Всі пожежі локалізовані.

На місцях влучань працюють всі профільні служби. Слідчі та криміналісти документують наслідки обстрілів.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Пізніше голова Харківської ОДА Олег Синєгубов уточнив, що близько 00:45 ворог завдав по м. Харків удар попередньо 4-ма дронами-камікадзе типу "Шахед".

Пошкоджено 2 гаражі, 4 легкових автомобілі та господарча споруда. Частково зруйновано заклад освіти. Також пошкодження зазнала будівля СТО, недіючий швейний цех та житловий будинок. Сталися пожежі.

До медиків звернулося 8 харків'ян з гострою реакцією на стрес, в тому числі 2 дітей. Отримали допомогу на місці. Поранень ніхто не зазнав.

Також вночі, близько 23:45, обстріляне с. Коротич Харківського району, пошкоджено дві нежитлові будівлі, сталися пожежі.

Протягом доби ворог обстрілював Харківський, Чугуївський та Куп'янський райони. Зокрема, під ударами були: Вовчанськ, Гатище, Тернова, Дворічна, Синьківка та інші населені пункти.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 10 ворожих атак в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки.

Нагадаємо, увечері 2 листопада російська армія випустила дві групи ударних БпЛА, частина з них рухалася на захід.

Фото Поліції Харківської області
Фото Поліції Харківської області
Фото Поліції Харківської області
Фото Поліції Харківської області
Фото Поліції Харківської області
Фото Поліції Харківської області
Фото Поліції Харківської області
Фото Поліції Харківської області

Теми: ХарківХарківська областьбезпілотникиповітряна тривога
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