Росія масовано атакувала Харківщину: вдарило 10 безпілотників
У ніч на 3 листопада Росія здійснила масовану атаку по Харкову та передмістю: щонайменше 10 російських безпілотників вдарили по цивільній інфраструктурі.
Джерело: Поліція Харківської області в Telegram
Деталі: За попередніми даними, постраждалих немає. У трьох місцевих мешканців лікарі діагностували гостру реакцію на стрес.
Внаслідок влучання безпілотників горіли гаражі, палали автівки. Пошкоджені господарчі споруди.
Було влучання в навчальний заклад. Зруйновано 2 та 3 поверхи, дах будівлі, горіла сама будівля. Також внаслідок обстрілу горів житловий будинок, СТО, адмінбудівля. Всі пожежі локалізовані.
На місцях влучань працюють всі профільні служби. Слідчі та криміналісти документують наслідки обстрілів.
Оновлено: Пізніше голова Харківської ОДА Олег Синєгубов уточнив, що близько 00:45 ворог завдав по м. Харків удар попередньо 4-ма дронами-камікадзе типу "Шахед".
Пошкоджено 2 гаражі, 4 легкових автомобілі та господарча споруда. Частково зруйновано заклад освіти. Також пошкодження зазнала будівля СТО, недіючий швейний цех та житловий будинок. Сталися пожежі.
До медиків звернулося 8 харків'ян з гострою реакцією на стрес, в тому числі 2 дітей. Отримали допомогу на місці. Поранень ніхто не зазнав.
Також вночі, близько 23:45, обстріляне с. Коротич Харківського району, пошкоджено дві нежитлові будівлі, сталися пожежі.
Протягом доби ворог обстрілював Харківський, Чугуївський та Куп'янський райони. Зокрема, під ударами були: Вовчанськ, Гатище, Тернова, Дворічна, Синьківка та інші населені пункти.
На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 10 ворожих атак в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки.
Нагадаємо, увечері 2 листопада російська армія випустила дві групи ударних БпЛА, частина з них рухалася на захід.