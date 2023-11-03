Росія масовано атакувала Харківщину: вдарило 10 безпілотників

У ніч на 3 листопада Росія здійснила масовану атаку по Харкову та передмістю: щонайменше 10 російських безпілотників вдарили по цивільній інфраструктурі.

Джерело: Поліція Харківської області в Telegram

Деталі: За попередніми даними, постраждалих немає. У трьох місцевих мешканців лікарі діагностували гостру реакцію на стрес.

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Внаслідок влучання безпілотників горіли гаражі, палали автівки. Пошкоджені господарчі споруди.

Було влучання в навчальний заклад. Зруйновано 2 та 3 поверхи, дах будівлі, горіла сама будівля. Також внаслідок обстрілу горів житловий будинок, СТО, адмінбудівля. Всі пожежі локалізовані.

На місцях влучань працюють всі профільні служби. Слідчі та криміналісти документують наслідки обстрілів.

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Оновлено: Пізніше голова Харківської ОДА Олег Синєгубов уточнив, що близько 00:45 ворог завдав по м. Харків удар попередньо 4-ма дронами-камікадзе типу "Шахед".

Пошкоджено 2 гаражі, 4 легкових автомобілі та господарча споруда. Частково зруйновано заклад освіти. Також пошкодження зазнала будівля СТО, недіючий швейний цех та житловий будинок. Сталися пожежі.

До медиків звернулося 8 харків'ян з гострою реакцією на стрес, в тому числі 2 дітей. Отримали допомогу на місці. Поранень ніхто не зазнав.

Також вночі, близько 23:45, обстріляне с. Коротич Харківського району, пошкоджено дві нежитлові будівлі, сталися пожежі.

Протягом доби ворог обстрілював Харківський, Чугуївський та Куп'янський райони. Зокрема, під ударами були: Вовчанськ, Гатище, Тернова, Дворічна, Синьківка та інші населені пункти.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 10 ворожих атак в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки.

Нагадаємо, увечері 2 листопада російська армія випустила дві групи ударних БпЛА, частина з них рухалася на захід.

Фото Поліції Харківської області

Фото Поліції Харківської області

Фото Поліції Харківської області