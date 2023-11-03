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У Кремлі прокоментували статтю Залужного

Олена ІвашківП'ятниця, 3 листопада 2023, 06:51
У Кремлі прокоментували статтю Залужного
Дмітрій Пєсков, фото РІА Новости

У Кремлі не погодилися зі словами головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного про те, що війна зайшла у глухий кут. 

Джерело: російське пропагандиське видання ТАСС, прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков

Пряма мова Пєскова: "Ні, він не зайшов у глухий кут. Росія послідовно продовжує проведення спеціальної військової операції. Всі цілі, які ставилися, повинні бути виконані.

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Київському режиму вже давно потрібно було зрозуміти, що навіть говорити про якісь перспективи перемоги київського режиму на полі бою – це абсурдно. І чим раніше київський режим для себе це усвідомить, тим скоріше відкриються якісь перспективи".

Передісторія: 

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Теми: РосіяЗалужний
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