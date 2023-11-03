У Кремлі прокоментували статтю Залужного

У Кремлі не погодилися зі словами головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного про те, що війна зайшла у глухий кут.

Джерело: російське пропагандиське видання ТАСС, прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков

Пряма мова Пєскова: "Ні, він не зайшов у глухий кут. Росія послідовно продовжує проведення спеціальної військової операції. Всі цілі, які ставилися, повинні бути виконані.

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Київському режиму вже давно потрібно було зрозуміти, що навіть говорити про якісь перспективи перемоги київського режиму на полі бою – це абсурдно. І чим раніше київський режим для себе це усвідомить, тим скоріше відкриються якісь перспективи".

Передісторія:

У колонці для "The Economist" головнокомандувач ЗСУ констатував, що війна Росії з Україною переходить на етап "позиційної" боротьби зі статичними та виснажливими боями, для перемоги в якій потрібні високі технології.

Валерій Залужний назвав 5 пріоритетів: повітряну міць, засоби радіоелектронної боротьби, контрбатарейну боротьбу, мінно-вибухові технології й нарощування мобілізаційних резервів.

В інтерв'ю The Economist Залужний сказав, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут, коли жодна зі сторін не може просуватися, бо однаково технологічно оснащена. Йому це нагадує події Першої світової війни.

Генерал вважає, що для виходу з глухого кута потрібен потужний технологічний стрибок.