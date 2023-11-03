Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Кремлі прокоментували статтю Залужного

Олена ІвашківП'ятниця, 3 листопада 2023, 06:51
У Кремлі прокоментували статтю Залужного
Дмітрій Пєсков, фото РІА Новости

У Кремлі не погодилися зі словами головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного про те, що війна зайшла у глухий кут. 

Джерело: російське пропагандиське видання ТАСС, прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков

Пряма мова Пєскова: "Ні, він не зайшов у глухий кут. Росія послідовно продовжує проведення спеціальної військової операції. Всі цілі, які ставилися, повинні бути виконані.

Реклама:

Київському режиму вже давно потрібно було зрозуміти, що навіть говорити про якісь перспективи перемоги київського режиму на полі бою – це абсурдно. І чим раніше київський режим для себе це усвідомить, тим скоріше відкриються якісь перспективи".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяЗалужний
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Росія
Мінус 850 солдатів, 24 танки та 36 артстистем − втрати Росії за добу
WSJ: Росія підтримує в Африці інші ПВК замість розформованої "Вагнер"
"Росія накопичує озброєння, щоб завдати шкоди взимку" – Данілов
Останні новини
18:16
Єврокомісія запустила три ініціативи для підтримки українських дослідників та інноваторів
17:59
США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти
17:58
До 2026 року середні зарплати українців зростуть на третину - прогноз Кабміну
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:40
Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
Усі новини...
Реклама: