Удар по "Новій пошті" на Харківщині: у лікарні помер ще один чоловік

У п'ятницю вранці у лікарні помер чоловік, який отримав поранення внаслідок російського удару по терміналу "Нової пошти" у Харківській області 21 жовтня.

Джерело: Харківська обласна прокуратура у Facebook

Дослівно: "На жаль, сьогодні вранці у лікарні помер 29-річний чоловік, який був поранений 21 жовтня внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу "Нової пошти".

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Деталі: Станом на зараз вже відомо про 8 загиблих та 15 поранених. Слідство триває.

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