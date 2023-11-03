Удар по "Новій пошті" на Харківщині: у лікарні помер ще один чоловік
П'ятниця, 3 листопада 2023, 09:56
У п'ятницю вранці у лікарні помер чоловік, який отримав поранення внаслідок російського удару по терміналу "Нової пошти" у Харківській області 21 жовтня.
Джерело: Харківська обласна прокуратура у Facebook
Дослівно: "На жаль, сьогодні вранці у лікарні помер 29-річний чоловік, який був поранений 21 жовтня внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу "Нової пошти".
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Деталі: Станом на зараз вже відомо про 8 загиблих та 15 поранених. Слідство триває.
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- 21 жовтня ввечері російська ракета влучила в термінал "Нової пошти" на Харківщині. У працівників, які там перебували, не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирена пролунала за секунди до вибуху.
- За попередніми даними, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.