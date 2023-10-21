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Росіяни влучили в термінал "Нової пошти" на Харківщині, є загиблі й поранені

Катерина ТищенкоСубота, 21 жовтня 2023, 23:32
Росіяни влучили в термінал Нової пошти на Харківщині, є загиблі й поранені
наслідки удару, скріншот відео зі сторінки Володимира Зеленського

Російська ракета влучила в термінал "Нової пошти" на Харківщині, відомо про 6 загиблих і 14 поранених.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов

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Дослівно Зеленський: "Харківщина. Російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти". Звичайний цивільний обʼєкт. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким!

Станом на цей час відомо про 13 постраждалих. На місці працюють усі служби, триває рятувальна операція".

Деталі: Зеленський підкреслив, що потрібно збільшувати тиск на державу-терориста.

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"Потрібно щодня відповідати на російський терор нашими результатами на передовій. Потрібно зміцнювати єднання світу в протистоянні терору ще більше. І ми це робимо. Росії нічого не вдасться досягти терором і вбивствами. Кінець для всіх терористів один: відповідальність за скоєне", – наголосив він.

Пізніше голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару окупантів по терміналу "Нової пошти" у Харківському районі 6 людей загинули, вже 14 осіб госпіталізували із пораненнями.

Серед постраждалих є люди у тяжкому стані. Профільні служби продовжують працювати на місці та ліквідовувати наслідки.

Що передувало: Раніше у суботу ввечері голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов повідомили, що російські війська завдають ракетних ударів по обласному центру.

Теми: Харківська областьракетний ударЗеленськийвійна
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