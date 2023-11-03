Андрій Білецький увійшов до рейтингу УП-100

Незалежні експерти та журі УП обрали сотню переможців рейтингу УП-100. Одним з них став засновник полку "Азов", командир Третьої штурмової бригади та колишній народний депутат Андрій Білецький. Свою відзнаку він отримає у категорії "Війна".

Одним з найвагоміших внесків під керівництвом Білецького стала успішна операція зі звільнення Маріуполя від російських терористів у 2014 році. Також військовослужбовець керував та ініціював операціями зі звільнення Широкиного та низки інших населених пунктів на Донеччині.

Під час повномасштабної війни 3-я штурмова бригада активно вела бої на Бахмутському напрямку та звільнила Андріївку, що дозволило їм закріпитися на нових позиціях для подальшого просування на правому фланзі від Бахмута.

Реклама:

"Без контролю Андріївки не було можливе адекватне утримання й остаточне захоплення Кліщіївки нашими військами. Крім того, Андріївка дала можливість повністю вийти на залізничну колію, яка тягнеться з півдня Бахмута й уходить вниз убік Горлівки.

А залізнична колія – це те, що називається у військовій справі "бар'єрний рубіж". Це легко обороняти і надзвичайно складно брати. Після втрати Андріївки росіяни втратили контроль над залізничною колією на всій протяжності: від самого Бахмута, від Кліщіївки й аж до Курдюмівки", – розповів Білецький у інтервʼю УП.

Сьогодні третя штурмова бригада під командуванням Білецького продовжує воювати на Бахмутському напрямку та активно працює над рекрутингом майбутніх бійців.

ВІДЕО ДНЯ

Хто ще увійшов до сотні лідерів за версією УП? Приходь на захід і дізнайся!

Купити квиток та переглянути розклад події можна за посиланням.





