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Андрій Білецький увійшов до рейтингу УП-100

Ірина Балачук, "Українська правда"П'ятниця, 3 листопада 2023, 10:36
Андрій Білецький увійшов до рейтингу УП-100
Андрій Білецький. Фото УП

Незалежні експерти та журі УП обрали сотню переможців рейтингу УП-100. Одним з них став засновник полку "Азов", командир Третьої штурмової бригади та колишній народний депутат Андрій Білецький. Свою відзнаку він отримає у категорії "Війна". 

Одним з найвагоміших внесків під керівництвом Білецького стала успішна операція зі звільнення Маріуполя від російських терористів у 2014 році. Також військовослужбовець керував та ініціював операціями зі звільнення Широкиного та низки інших населених пунктів на Донеччині. 

Під час повномасштабної війни 3-я штурмова бригада активно вела бої на Бахмутському напрямку та звільнила Андріївку, що дозволило їм закріпитися на нових позиціях для подальшого просування на правому фланзі від Бахмута. 

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"Без контролю Андріївки не було можливе адекватне утримання й остаточне захоплення Кліщіївки нашими військами. Крім того, Андріївка дала можливість повністю вийти на залізничну колію, яка тягнеться з півдня Бахмута й уходить вниз убік Горлівки.

А залізнична колія – це те, що називається у військовій справі "бар'єрний рубіж". Це легко обороняти і надзвичайно складно брати. Після втрати Андріївки росіяни втратили контроль над залізничною колією на всій протяжності: від самого Бахмута, від Кліщіївки й аж до Курдюмівки", – розповів Білецький у інтервʼю УП

Сьогодні третя штурмова бригада під командуванням Білецького продовжує воювати на Бахмутському напрямку та активно працює над рекрутингом майбутніх бійців. 

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Хто ще увійшов до сотні лідерів за версією УП? Приходь на захід і дізнайся! 

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Теми: Білецькийрейтинг
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