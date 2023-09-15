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Третя ОШБ розповіла, як звільняла Андріївку: бригада росіян розбита вщент

Альона Мазуренко П'ятниця, 15 вересня 2023, 09:43
Третя ОШБ розповіла, як звільняла Андріївку: бригада росіян розбита вщент
ілюстративне фото з Facebook Генштабу

Захисники третьої штурмової бригади повідомили, що російський гарнізон в Андріївці був оточений та розбитий вщент, а взяття і утримання населеного пункту стане ключем для прориву на правому фланзі від Бахмута.

Джерело: третя окрема штурмова бригада

Дослівно: "Третя окрема штурмова бригада звільнила н.п. Андріївку. 72 омсбр рф — розбита вщент!

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В результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За дві доби Третя окрема штурмова бригада ліквідувала:

  • начальника бригадної розвідки ворога;
  • трьох комбатів;
  • та майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки".

Деталі: Водночас наразі бої тривають, підрозділи 3-ї ОШБ продовжують закріплюватись на нових позиціях.

Про конкретні цифри 200х, 300х противника та інші найцікавіші деталі операції повідомлять згодом.

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Захисники підкреслюють, що підрозділи 72-ї омсбр РФ неодноразово зазнавали вагомих втрат під час зіткнень з третьою штурмовою: "Тепер, після відновлення та перегрупування, ворог зазнав тотального провалу".

Дослівно: "Взяття та утримання населеного пункту Андріївка – наш шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута, і ключ до успіху всього подальшого наступу.

За результати цих боїв ми платимо високу ціну. І за кров кожного нашого бійця буде відплачено тільки кров’ю".

Передісторія:

  • 14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони на Бахмутському напрямку звільнили населений пункт Андріївка, але тоді командування 3-ої окремої штурмової бригади офіційно спростувало цю інформацію, назвавши її хибною та передчасною. захисники повідомили, що тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки. 
  • Згодом Маляр цю ситуацію пояснила "комунікаційним збоєм між декількома джерелами інформації, які доповідають безпосередньо з місця подій".
  • 15 вересня Генштаб повідомив, що ЗСУ в ході штурмових дій взяли під контроль Андріївку, продовжують наступ і мають частковий успіх в районі Кліщіївки на Донеччині.  

Теми: БахмутвійнаЗбройні сили
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