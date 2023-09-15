Третя ОШБ розповіла, як звільняла Андріївку: бригада росіян розбита вщент
Захисники третьої штурмової бригади повідомили, що російський гарнізон в Андріївці був оточений та розбитий вщент, а взяття і утримання населеного пункту стане ключем для прориву на правому фланзі від Бахмута.
Джерело: третя окрема штурмова бригада
Дослівно: "Третя окрема штурмова бригада звільнила н.п. Андріївку. 72 омсбр рф — розбита вщент!
В результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За дві доби Третя окрема штурмова бригада ліквідувала:
- начальника бригадної розвідки ворога;
- трьох комбатів;
- та майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки".
Деталі: Водночас наразі бої тривають, підрозділи 3-ї ОШБ продовжують закріплюватись на нових позиціях.
Про конкретні цифри 200х, 300х противника та інші найцікавіші деталі операції повідомлять згодом.
Захисники підкреслюють, що підрозділи 72-ї омсбр РФ неодноразово зазнавали вагомих втрат під час зіткнень з третьою штурмовою: "Тепер, після відновлення та перегрупування, ворог зазнав тотального провалу".
Дослівно: "Взяття та утримання населеного пункту Андріївка – наш шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута, і ключ до успіху всього подальшого наступу.
За результати цих боїв ми платимо високу ціну. І за кров кожного нашого бійця буде відплачено тільки кров’ю".
Передісторія:
- 14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони на Бахмутському напрямку звільнили населений пункт Андріївка, але тоді командування 3-ої окремої штурмової бригади офіційно спростувало цю інформацію, назвавши її хибною та передчасною. захисники повідомили, що тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки.
- Згодом Маляр цю ситуацію пояснила "комунікаційним збоєм між декількома джерелами інформації, які доповідають безпосередньо з місця подій".
- 15 вересня Генштаб повідомив, що ЗСУ в ході штурмових дій взяли під контроль Андріївку, продовжують наступ і мають частковий успіх в районі Кліщіївки на Донеччині.