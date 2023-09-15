Третя ОШБ розповіла, як звільняла Андріївку: бригада росіян розбита вщент

Захисники третьої штурмової бригади повідомили, що російський гарнізон в Андріївці був оточений та розбитий вщент, а взяття і утримання населеного пункту стане ключем для прориву на правому фланзі від Бахмута.

Джерело: третя окрема штурмова бригада

Дослівно: "Третя окрема штурмова бригада звільнила н.п. Андріївку. 72 омсбр рф — розбита вщент!

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В результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За дві доби Третя окрема штурмова бригада ліквідувала:

начальника бригадної розвідки ворога;

трьох комбатів;

та майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки".

Деталі: Водночас наразі бої тривають, підрозділи 3-ї ОШБ продовжують закріплюватись на нових позиціях.

Про конкретні цифри 200х, 300х противника та інші найцікавіші деталі операції повідомлять згодом.

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Захисники підкреслюють, що підрозділи 72-ї омсбр РФ неодноразово зазнавали вагомих втрат під час зіткнень з третьою штурмовою: "Тепер, після відновлення та перегрупування, ворог зазнав тотального провалу".

Дослівно: "Взяття та утримання населеного пункту Андріївка – наш шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута, і ключ до успіху всього подальшого наступу.

За результати цих боїв ми платимо високу ціну. І за кров кожного нашого бійця буде відплачено тільки кров’ю".

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