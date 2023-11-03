Зеленський пояснив, чим займатиметься екскомандувач ССО Хоренко
П'ятниця, 3 листопада 2023, 19:23
Президент Володимир Зеленський каже, що екскомандувач Сил спецоперацій генерал-майор Віктор Хоренко продовжить виконувати спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки МОУ.
Джерело: звернення наприкінці 618-го дня війни
Пряма мова: "Провів заміну в командному складі Збройних сил України – призначив полковника Сергія Лупанчука новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
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Це досвідчений офіцер – бойовий офіцер, правильний командир і людина, яка може додати нашим Силам спеціальних операцій більшої потужності. Чекаємо нових результатів.
Генерал Віктор Хоренко, який командував ССО, продовжить виконувати спеціальні завдання у складі ГУР МО України".
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