Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій
Понеділок, 25 липня 2022, 18:59
Президент Володимир Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ та призначив на цю посаду Віктора Хоренка.
Джерело: укази президента від 25 липня
Дослівно указ: "Звільнити Галагана Григорія Анатолійовича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України".
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Деталі: Іншим указом Зеленський призначив на посаду командувача ССО Віктора Хоренка.
Що передувало: 25 серпня 2020 року Зеленський призначив командувачем Сил спеціальних операцій Григорія Галагана, звільнивши з цієї посади Ігоря Луньова.