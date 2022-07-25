Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій

Президент Володимир Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ та призначив на цю посаду Віктора Хоренка.

Джерело: укази президента від 25 липня

Дослівно указ: "Звільнити Галагана Григорія Анатолійовича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України".

Деталі: Іншим указом Зеленський призначив на посаду командувача ССО Віктора Хоренка.

Що передувало: 25 серпня 2020 року Зеленський призначив командувачем Сил спеціальних операцій Григорія Галагана, звільнивши з цієї посади Ігоря Луньова.