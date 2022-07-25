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Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій

Катерина ТищенкоПонеділок, 25 липня 2022, 18:59
Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ та призначив на цю посаду Віктора Хоренка.

Джерело: укази президента від 25 липня

Дослівно указ: "Звільнити Галагана Григорія Анатолійовича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України".

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Деталі: Іншим указом Зеленський призначив на посаду командувача ССО Віктора Хоренка.

Що передувало: 25 серпня 2020 року Зеленський призначив командувачем Сил спеціальних операцій Григорія Галагана, звільнивши з цієї посади Ігоря Луньова.

Теми: ЗеленськийЗбройні сили
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