Херсон: у лікарні померла жінка, поранена вранці через обстріли РФ
Субота, 4 листопада 2023, 22:56
У лікарні зупинилося серце 82-річної херсонки, яка потрапила під російський удар у Корабельному районі міста вранці 4 листопада.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: За даними влади, жінка померла на операційному столі.
Реклама:
Лікарі не змогли її врятувати, оскільки поранення виявилися смертельними.
Ще один чоловік загинув увечері. Близько 19:00 російські окупанти вдарили по центральній частині Херсона, поцілили поблизу продуктового магазину.
Загинув чоловік, ще одна жінка отримала поранена.
ВІДЕО ДНЯ
Влада закликає людей якомога менше часу знаходитися на вулиці.
Нагадаємо: Внаслідок обстрілу Корабельного району Херсона в суботу було поранено троє людей.