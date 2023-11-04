Херсон: у лікарні померла жінка, поранена вранці через обстріли РФ

У лікарні зупинилося серце 82-річної херсонки, яка потрапила під російський удар у Корабельному районі міста вранці 4 листопада.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: За даними влади, жінка померла на операційному столі.

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Лікарі не змогли її врятувати, оскільки поранення виявилися смертельними.

Ще один чоловік загинув увечері. Близько 19:00 російські окупанти вдарили по центральній частині Херсона, поцілили поблизу продуктового магазину.

Загинув чоловік, ще одна жінка отримала поранена.

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Влада закликає людей якомога менше часу знаходитися на вулиці.

Нагадаємо: Внаслідок обстрілу Корабельного району Херсона в суботу було поранено троє людей.