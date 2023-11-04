Після розголосу про влучання по 128-й бригаді міністр доручив перевірку трагедії

Міністр оборони Рустем Умєров увечері 4 листопада висловив співчуття родинам загиблих 128-ї бригади, по яких Росія влучила вранці 3 листопада, коли тих зібрали, аби нагородити на честь Дня артилерії.

Джерело: Умєров у Facebook

Пряма мова Умєрова: "Співчуваю родинам загиблих воїнів зі 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

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Будуть зʼясовані всі обставини того, що сталося. Доручаю Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії".

Чому це важливо: Росія, за даними джерел УП, вдарила по скупченню військових у прифронтовому селі Запорізької області о 10 ранку 3 листопада.

Ані влада, ані військові не повідомляли про цю подію.

ВІДЕО ДНЯ

Під вечір 4 листопада у ЗМІ, зокрема в "Українській правді", з'явилася новина про перші дані щодо російського обстрілу напередодні.

Через 2 години після розголосу в ЗМІ про трагедію спершу це підтвердив СтратКом, а потім – Умєров.