ISW проаналізував колонку Залужного про війну в Україні

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували колонку Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного про позиційний характер війни в Україні.

Джерело: ISW

Деталі: Президент України Володимир Зеленський наголосив, що війна в Україні не є "патовою", коментуючи для ЗМІ колонку Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного про позиційний характер війни в Україні.

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4 листопада під час спільної пресконференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн Зеленський заявив, що нинішня ситуація на фронті "не є патовою", навіть якщо "минув час", і "люди втомилися".

Аналітики вказують, що колонка Залужного "Сучасна позиційна війна і як її виграти" більш чітко окреслює його міркування щодо змін, які має здійснити Україна, щоб подолати нинішню "позиційну" стадію війни, ніж інтерв’ю для The Economist.

Залужний пише, що війна "поступово переходить у позиційну форму", і зазначає, що для подолання позиційної війни Україні необхідно здобути перевагу в повітрі; проривати мінні загородження в глибину; підвищити ефективність контрбатарейної боротьби; створити і підготувати необхідні резерви; і нарощувати можливості радіоелектронної боротьби.

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У звіті йдеться про те, що його колонка зосереджена, скоріше, на поясненні того, що нинішній позиційний характер війни є результатом технологічно-тактичного паритету на полі бою і широкого використання мінних загороджень російськими та українськими військами.

Залужний розглянув можливості, які відкриваються перед Україною у зв'язку з викликами з боку Росії, включаючи значні втрати, яких зазнала російська авіація, використання Україною західного ракетного та артилерійського озброєння, а також нездатність Росії скористатися своїми людськими мобілізаційними ресурсами через політичні, організаційні та мотиваційні проблеми.

Генерал дійшов висновку, що позиційність вигідна Росії, оскільки вона затягує війну і може дозволити Росії досягти переваги в певних сферах.

Залужний стверджував, що Україна або Росія можуть повернутися до швидкої маневреної війни за сприятливих обставин, які для України повинні включати військові ресурси, надані Заходом.

Аналітики підсумовують: в колонці Залужного йшлося про те, як відновити маневр у позиційній війні, а не про те, що війна зайшла у глухий кут.

Ключові висновки ISW за 4 листопада: