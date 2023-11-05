ISW проаналізував колонку Залужного про війну в Україні
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували колонку Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного про позиційний характер війни в Україні.
Джерело: ISW
Деталі: Президент України Володимир Зеленський наголосив, що війна в Україні не є "патовою", коментуючи для ЗМІ колонку Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного про позиційний характер війни в Україні.
4 листопада під час спільної пресконференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн Зеленський заявив, що нинішня ситуація на фронті "не є патовою", навіть якщо "минув час", і "люди втомилися".
Аналітики вказують, що колонка Залужного "Сучасна позиційна війна і як її виграти" більш чітко окреслює його міркування щодо змін, які має здійснити Україна, щоб подолати нинішню "позиційну" стадію війни, ніж інтерв’ю для The Economist.
Залужний пише, що війна "поступово переходить у позиційну форму", і зазначає, що для подолання позиційної війни Україні необхідно здобути перевагу в повітрі; проривати мінні загородження в глибину; підвищити ефективність контрбатарейної боротьби; створити і підготувати необхідні резерви; і нарощувати можливості радіоелектронної боротьби.
У звіті йдеться про те, що його колонка зосереджена, скоріше, на поясненні того, що нинішній позиційний характер війни є результатом технологічно-тактичного паритету на полі бою і широкого використання мінних загороджень російськими та українськими військами.
Залужний розглянув можливості, які відкриваються перед Україною у зв'язку з викликами з боку Росії, включаючи значні втрати, яких зазнала російська авіація, використання Україною західного ракетного та артилерійського озброєння, а також нездатність Росії скористатися своїми людськими мобілізаційними ресурсами через політичні, організаційні та мотиваційні проблеми.
Генерал дійшов висновку, що позиційність вигідна Росії, оскільки вона затягує війну і може дозволити Росії досягти переваги в певних сферах.
Залужний стверджував, що Україна або Росія можуть повернутися до швидкої маневреної війни за сприятливих обставин, які для України повинні включати військові ресурси, надані Заходом.
Аналітики підсумовують: в колонці Залужного йшлося про те, як відновити маневр у позиційній війні, а не про те, що війна зайшла у глухий кут.
Ключові висновки ISW за 4 листопада:
- Президент України Володимир Зеленський наголосив, що війна в Україні не є "патовою", коментуючи для ЗМІ колонку Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного про позиційний характер війни в Україні.
- Зеленський також спростував західні повідомлення про те, що американські та європейські чиновники чинять тиск на українських посадовців з метою обговорення можливості мирних переговорів.
- Канал NBC додав, що американські чиновники не мають жодних ознак того, що президент Росії Володимир Путін бажає вести переговори з Україною, або сумніваються в тому, що Росія може продовжувати війну доти, доки західна допомога Україні не припиниться.
- Міністерство оборони Росії нібито використовувало заяви про те, що сирійський уряд погодився постачати зброю підтримуваній Іраном ліванській "Хезболлі", щоб поглинути залишки "Групи Вагнера" в Сирії і захопити їхні системи протиповітряної оборони.
- Російські війська здійснили серію ракетних та безпілотних ударів по Україні 3 та 4 листопада.
- Українські війська продовжили наступальні операції під Бахмутом і на заході Запорізької області 4 листопада.
- Російський уряд тестує електронну систему голосування напередодні президентських виборів 2024 року, що, ймовірно, сприятиме подальшій підтримці зусиль з маніпулювання результатами на користь президента Росії Володимира Путіна.
- Російські війська продовжували наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, на північ і південь від Бахмута, навколо Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, під Вугледаром, на кордоні Донецької та Запорізької областей, на сході і заході Запорізької області, а також просунулися на різних ділянках фронту.
- Російська влада продовжує зусилля, спрямовані на розселення російських громадян в окупованій Україні.