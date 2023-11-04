Зеленський: Ситуація на фронті не патова, переговорів і поступок не буде
Президент Володимир Зеленський не вважає ситуацію на фронті патовою і заявляє, що Україна не буде вести переговори з Росією.
Джерело: Зеленський у суботу на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передає "Інтерфакс-Україна"
Деталі: Коментуючи статтю в журналі "The Economist" головкома ЗСУ Валерія Залужного про те, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут, Зеленський заявив, що ситуація не є патовою.
Пряма мова: "Це не патова ситуація. Росія контролює небо. Ми бережемо наших військових. Просто кидати, як Росія кидає як м'ясо своїх людей, ніхто не хоче...
Як побороти це? F-16, треба чекати, коли хлопці навчаться, коли вони повернуться. Коли на фронті є ППО, військові йдуть уперед, використовують техніку".
Більше деталей: Зеленський нагадав, що минулого року всі вважали, що ми в патовій ситуації.
"Кілька військових хитрощів, і ви пам'ятаєте, Харківський регіон був звільнений", - сказав він.
"Ми не маємо права опускати руки. Яка альтернатива? Що, треба віддати третину нашої держави? Це ж буде тільки початок. Ми ж знаємо, що таке заморожений конфлікт, ми ж для себе зробили висновки", - сказав Зеленський.
"Треба більше працювати з партнерами щодо ППО, розблокувати небо, дати можливість нашим бійцям провести наступальні дії", - додав він.
Президент також спростував інформацію про тиск на нього з боку партнерів з метою перейти до переговорів із Росією.
Пряма мова: "Усі знають моє ставлення, яке збігається зі ставленням українського суспільства. Ніхто не тисне на мене сьогодні. Все це було на початку війни і до війни. На сьогодні ніхто не тисне з лідерів ЄС, Сполучених Штатів...
Щоб ми зараз сіли з Росією розмовляли і щось їй віддавали – не буде такого".
Передісторія:
- В інтерв'ю The Economist Залужний заявив, зокрема, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут, коли жодна зі сторін не може просуватися, бо однаково технологічно оснащена. Йому це нагадує події Першої світової війни.
- У Білому домі заявили, що стаття головнокомандувача ЗСУ підкреслює, наскільки важливо, щоб Сполучені Штати продовжували підтримувати Україну під час загарбницької війни, яку веде РФ. За даними видання Politico, заяви Залужного розпалили "партійні пристрасті" в американському Конгресі.
- У Кремлі також прокоментували статтю Залужного. Там заявили, що нібито ситуація не зайшли у глухий кут, а Росія "послідовно продовжує" війну проти України.
- Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовка, коментуючи статтю Залужного в журналі The Economist, заявив, що військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті.
- За даними NBC News, посадовці зі Сполучених Штатів та Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з Росією.