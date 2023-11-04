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Зеленський: Ситуація на фронті не патова, переговорів і поступок не буде

Катерина ТищенкоСубота, 4 листопада 2023, 14:48
Зеленський: Ситуація на фронті не патова, переговорів і поступок не буде
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський не вважає ситуацію на фронті патовою і заявляє, що Україна не буде вести переговори з Росією.

Джерело: Зеленський у суботу на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передає "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Коментуючи статтю в журналі "The Economist" головкома ЗСУ Валерія Залужного про те, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут, Зеленський заявив, що ситуація не є патовою.

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Пряма мова: "Це не патова ситуація. Росія контролює небо. Ми бережемо наших військових. Просто кидати, як Росія кидає як м'ясо своїх людей, ніхто не хоче...

Як побороти це? F-16, треба чекати, коли хлопці навчаться, коли вони повернуться. Коли на фронті є ППО, військові йдуть уперед, використовують техніку".

Більше деталей: Зеленський нагадав, що минулого року всі вважали, що ми в патовій ситуації.

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"Кілька військових хитрощів, і ви пам'ятаєте, Харківський регіон був звільнений", - сказав він.

"Ми не маємо права опускати руки. Яка альтернатива? Що, треба віддати третину нашої держави? Це ж буде тільки початок. Ми ж знаємо, що таке заморожений конфлікт, ми ж для себе зробили висновки", - сказав Зеленський.

"Треба більше працювати з партнерами щодо ППО, розблокувати небо, дати можливість нашим бійцям провести наступальні дії", - додав він.

Президент також спростував інформацію про тиск на нього з боку партнерів з метою перейти до переговорів із Росією.

Пряма мова: "Усі знають моє ставлення, яке збігається зі ставленням українського суспільства. Ніхто не тисне на мене сьогодні. Все це було на початку війни і до війни. На сьогодні ніхто не тисне з лідерів ЄС, Сполучених Штатів...

Щоб ми зараз сіли з Росією розмовляли і щось їй віддавали – не буде такого".

Передісторія

Теми: ЗеленськийвійнапереговориЗалужний
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