США за гуманітарні паузи, але проти припинення вогню в Секторі Гази – Блінкен

Держсекретар Штатів Ентоні Блінкен під час візиту до Йорданії заявив, що США не підтримують припинення вогню в секторі Гази, але виступають за гуманітарні паузи.

Джерело: Блінкен під час зустрічі з главами МЗС ключових арабських країн, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми вважаємо, що припинення вогню наразі просто дозволить ХАМАС залишитися на місці та перегрупуватися, а також повторити те, що він зробив 7 жовтня".

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Деталі: Блінкен вчергове підкреслив важливість ще більших зусиль, аби захистити цивільне населення сектору Гази.

За його словами, це завдання буде полегшене "завдяки гуманітарним паузам".

Крім того, держсекретар вказав на необхідність запобігти створенню нового фронту в нинішньому конфлікті з боку будь-якої іншої держави чи недержавної структури.

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Водночас глава МЗС Йорданії Айман Сафаді під час спільної з Ентоні Блінкеном пресконференції наголосив на потребі забезпечити, аби нинішня війна не підірвала всього, що було зроблено для встановлення справедливого миру в регіоні.

Що передувало: Повідомлялося, що Блінкен закликатиме уряд Ізраїлю погодитися на серію короткочасних припинень військових операцій у Секторі Гази, щоб забезпечити звільнення заручників і розподіл гуманітарної допомоги.

Також було анонсовано, що Блінкен знову вирушить до Ізраїлю цього тижня.