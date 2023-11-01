Блінкен цього тижня знову відвідає Ізраїль

Держсекретар США Ентоні Блінкен знову вирушить до Ізраїлю цього тижня.

Джерело: CNN із посиланням на речника Державного департаменту Метта Міллера

Деталі: Блінкен, як очікується, відвідає Ізраїль наприкінці цього тижня.

Реклама:

Пряма мова: "Держсекретар Блінкен вирушить до Ізраїлю в п'ятницю для зустрічей з членами ізраїльського уряду, а потім зробить інші зупинки в регіоні".

Деталі: Візит відбувається в той час, як Ізраїль продовжує свій наступ в Газі, включаючи удар по табору біженців на півночі Гази, в якому, за даними Армії оборони Ізраїлю, перебував один з лідерів ХАМАСу, причетний до нападу 7 жовтня.

У жовтні Блінкен неодноразово відвідував Ізраїль в рамках поїздки на Близький Схід.