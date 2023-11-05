Тарнавський повідомив про знищення російського "купола проти дронів"
Українські військові знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21".
Джерело: командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram
Пряма мова Тарнавського: "Знищено станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21", що призначена для подавлення каналів супутникової навігації".
Деталі: Наразі немає інформації де і як знищена станція.
Довідково: "Поле-21" - російська система РЕБ, яку називають "куполом проти дронів".
Система, створена у 2016 році, призначена для боротьби з високоточною зброєю і безпілотними літальними апаратами. Комплекс здатний створювати купол перешкод і тим самим подавляти апаратуру прив'язки до глобальних супутникових і радіонавігаційних систем.
За даними росіян, дальність роботи "Поля-21" 60 кілометрів, за даними української розвідки - понад 25 кілометрів.