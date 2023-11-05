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Тарнавський повідомив про знищення російського "купола проти дронів"

Роман ПетренкоНеділя, 5 листопада 2023, 09:21
Тарнавський повідомив про знищення російського купола проти дронів
поле-21, фото: МО РФ

Українські військові знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21".

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова Тарнавського: "Знищено станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21", що призначена для подавлення каналів супутникової навігації".

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Деталі: Наразі немає інформації де і як знищена станція.

Довідково: "Поле-21" - російська система РЕБ, яку називають "куполом проти дронів".

Система, створена у 2016 році, призначена для боротьби з високоточною зброєю і безпілотними літальними апаратами. Комплекс здатний створювати купол перешкод і тим самим подавляти апаратуру прив'язки до глобальних супутникових і радіонавігаційних систем.

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За даними росіян, дальність роботи "Поля-21" 60 кілометрів, за даними української розвідки - понад 25 кілометрів.

Теми: зброявійна
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