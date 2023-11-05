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ЗМІ: Візит Зеленського до Ізраїлю "завис" через витік з медіа

Роман ПетренкоНеділя, 5 листопада 2023, 12:16
ЗМІ: Візит Зеленського до Ізраїлю завис через витік з медіа
фото: getty

Президент Володимир Зеленський планував приїхати до Ізраїлю наступного тижня, але ця поїздка не відбулася через витік інформації про неї в новинах ізраїльського каналу.

Джерело: The Times of Israel з посиланням на анонімного українського дипломата

Деталі: За даними дипломата, Зеленський хотів, щоб ця поїздка стала публічно відомою лише тоді, коли він стане на ізраїльську землю.

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Він додав, що Зеленський зараз нібито "дуже розчарований".

Передісторія: У жовтні це ж видання писало, що Ізраїль відповів відмовою на запит Офісу президента щодо прохання дати згоду на офіційний візит Зеленського до країни після нападу з боку ісламістського угруповання ХАМАС.

Днями ізраїльські медіа повідомили, що підготовка до візиту Зеленського до Ізраїлю йде "повним ходом".

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Теми: ЗеленськийІзраїльмедіа
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