ЗМІ: Візит Зеленського до Ізраїлю "завис" через витік з медіа
Президент Володимир Зеленський планував приїхати до Ізраїлю наступного тижня, але ця поїздка не відбулася через витік інформації про неї в новинах ізраїльського каналу.
Джерело: The Times of Israel з посиланням на анонімного українського дипломата
Деталі: За даними дипломата, Зеленський хотів, щоб ця поїздка стала публічно відомою лише тоді, коли він стане на ізраїльську землю.
Він додав, що Зеленський зараз нібито "дуже розчарований".
Передісторія: У жовтні це ж видання писало, що Ізраїль відповів відмовою на запит Офісу президента щодо прохання дати згоду на офіційний візит Зеленського до країни після нападу з боку ісламістського угруповання ХАМАС.
Днями ізраїльські медіа повідомили, що підготовка до візиту Зеленського до Ізраїлю йде "повним ходом".