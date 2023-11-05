В Одесі прогриміли вибухи

В Одесі під час повітряної тривоги в неділю ввечері пролунали вибухи.

Джерело: Суспільне, Повітряні сили ЗСУ, Думська, заступниця директора з розвитку Одеського національного художнього музею Олександра Ковальчук у Facebook

Деталі: На Одещині в неділю ввечері оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили заявили, що в напрямку обласного центру рухається ракета.

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Пізніше Суспільне повідомило, що в місті пролунали вибухи.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Одеського району перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

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На одній із центральних вулиць Одеси після обстрілу утворилася воронка, повідомляє "Думська".

Водночас заступниця директора з розвитку Одеського національного художнього музею Олександра Ковальчук попросила чекати на офіційні повідомлення.

"Будь ласка, не пишіть нам зараз. Все, що може бути під контролем, у нас під контролем", - зазначила вона.

О 21:55 Суспільне повідомило, що в Одесі знову чутно вибухи.

Після того повторні вибухи в Одесі чули ще кілька разів.

О 22:56 повітряну тривогу було скасовано.

Що передувало: Раніше в неділю росіяни влучили в об’єкт інфраструктури на Одещині, постраждало троє людей.