В Одесі прогриміли вибухи
В Одесі під час повітряної тривоги в неділю ввечері пролунали вибухи.
Джерело: Суспільне, Повітряні сили ЗСУ, Думська, заступниця директора з розвитку Одеського національного художнього музею Олександра Ковальчук у Facebook
Деталі: На Одещині в неділю ввечері оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили заявили, що в напрямку обласного центру рухається ракета.
Пізніше Суспільне повідомило, що в місті пролунали вибухи.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Одеського району перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
На одній із центральних вулиць Одеси після обстрілу утворилася воронка, повідомляє "Думська".
Водночас заступниця директора з розвитку Одеського національного художнього музею Олександра Ковальчук попросила чекати на офіційні повідомлення.
"Будь ласка, не пишіть нам зараз. Все, що може бути під контролем, у нас під контролем", - зазначила вона.
О 21:55 Суспільне повідомило, що в Одесі знову чутно вибухи.
Після того повторні вибухи в Одесі чули ще кілька разів.
О 22:56 повітряну тривогу було скасовано.
Що передувало: Раніше в неділю росіяни влучили в об’єкт інфраструктури на Одещині, постраждало троє людей.