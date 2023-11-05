Росіяни запустили з півдня "Шахеди"

Російські війська у неділю ввечері запустили з окупованого Криму в бік Одещини ударні безпілотники типу "Shahed".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 19:18 Повітряні сили повідомили, що зафіксовано пуски кількох груп ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" з мису Чауда (Крим).

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О 21:18 стало відомо про рух групи ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" із Чорного моря в напрямку Одеси.

О 21:58 Повітряні сили повідомили, що перша група "шахедів" рухається вздовж Україно-Молдовського кордону на північний захід.

Друга група – знаходиться північніше Одеси, рухається на північ.

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Ще три групи наближаються до Одеси з Чорного моря.

Що передувало: Раніше Повітряні сили попереджали про ракету в напрямку Одеси, в місті пролунали вибухи.