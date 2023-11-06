На Київщині електропотяг збив 15-річну дівчину
Понеділок, 6 листопада 2023, 00:07
4 листопада близько 16.00 на Київщині електропотяг збив 15-річну дівчину.
Джерело: поліція у Київській області у Telegram
Деталі: Зіткнення сталося поблизу станції "Лісова Буча".
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Правоохоронці встановили, що 31-річний машиніст застосував екстрене гальмування, побачивши людину на колії, однак аварії уникнути не вдалося.
Слідчі розпочали досудове розслідування.
Нагадаємо, народний депутата від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко вранці 3 листопада збив на смерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на трасі Київ – Чоп у селі Березівка Житомирського району.
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