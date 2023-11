Йорданія на парашутах скинула медичну допомогу в Сектор Гази

Військово-повітряні сили Йорданії скинули медичну допомогу в Сектор Гази на парашутах.

Джерело: король Абдулла в Twitter

Деталі: Йорданський монарх каже, що десантування відбулося близько опівночі, медичне приладдя та ліки було доставлено на парашутах до йорданського польового госпіталю в Секторі Гази.

Our fearless air force personnel air-dropped at midnight urgent medical aid to the Jordanian field hospital in Gaza. This is our duty to aid our brothers and sisters injured in the war on Gaza. We will always be there for our Palestinian brethren pic.twitter.com/HOWI2VL7hL