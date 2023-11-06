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Захисники України вночі знищили 15 із 22 "Шахедів" і одну ракету

Олена РощінаПонеділок, 6 листопада 2023, 08:13
Захисники України вночі знищили 15 із 22 Шахедів і одну ракету
Наслідки удару по Одесі, фото ОВА з Телеграм Олега Кіпера

У ніч на 6 листопада російські війська атакували Україну 22 ударними дронами та чотирма ракетами різного типу, українські захисники знищили 15 безпілотників і одну ракету Х-59.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, голови Дніпропетровської й Одеської ОВА

Деталі: Із 20:00 вечора 5-го до опівночі 6-го листопада 2023 року окупанти атакували Україну кількома типами ракет та ударними дронами.

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Було випущено по одній керованій авіаційній ракеті Х-31 та Х59 із повітряного простору окупованої Херсонщини.

Також зафіксовано пуск протикорабельної ракети П-800 "Онікс" та балістичної ракети "Іскандер-М" з території окупованого Криму.

Із району мису Чауда (Крим) зафіксовано пуски 22 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

ВІДЕО ДНЯ

У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Збите за минулу ніч
Збите за минулу ніч
Повітряні сили ЗСУ

Зокрема, як повідомив голова Дніпропетровської обладміністрації Сергій Лисак, оборонці збили ворожий БпЛА в небі над Павлоградським районом.

Натомість в Одесі є влучання ракет у середмістя та по закинутій промисловій будівлі. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхівок і музей в історичній частині міста. "Шахеди" росіяни спрямували на припортову інфраструктуру Одеси, ППО знищила 15 безпілотників. Влучанням пошкоджено склади, розвантажувальну спецтехніку, автівки з зерном. Пожежу ліквідовано. 8 жителів отримали поранення. 

Теми: Шахедракетний ударППОПовітряні сили ЗСУ
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