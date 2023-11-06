Величезні вирви, пошкоджені будинки і склади: ворог атакував південь ракетами і "Шахедами"

В ніч на 6 листопада ворог атакував південні регіони чотирма різними типами ракет: "Онікс", "Іскандер-М", Х-31П, Х-59. Окрім цього, інтенсивно бив дронами - 15 вдалося знищити, але є влучання.

Джерело: Сили оборони півдня у Telegram

Деталі: По Одесі ворог вдарив, ймовірно, "Оніксом" і "Іскандером-М".

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Влучили у середмістя та по законсервованій промисловій будівлі.

Вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків, музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО.

Наслідки ворожої атаки на Одесу, фото Одеської ОВА

Атака ударних дронів типу "Shahed-131/136" була інтенсивною та щільною, спрямована по припортовій інфраструктурі Одеси.

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15 дронів знищили сили протиповітряної оборони.

Є влучання, пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки із збіжжям.

Наслідки ворожої атаки на Одесу, фото Одеської ОВА

Наслідки ворожої атаки на Одесу, фото Одеської ОВА

Пожежу оперативно ліквідували.

5 місцевих мешканців звернулися по медичну допомогу із різними травмами. Їх ушпиталено.

В той самий час ворог спрямував протирадіолокаційну ракету Х-31П по Херсону.

Вона пошкодила 5-поверховий житловий будинок.

Інформації про постраждалих немає.

А Х-59, випущена по Миколаївщині, знищена силами протиповітряної оборони.

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