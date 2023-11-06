Величезні вирви, пошкоджені будинки і склади: ворог атакував південь ракетами і "Шахедами"
В ніч на 6 листопада ворог атакував південні регіони чотирма різними типами ракет: "Онікс", "Іскандер-М", Х-31П, Х-59. Окрім цього, інтенсивно бив дронами - 15 вдалося знищити, але є влучання.
Джерело: Сили оборони півдня у Telegram
Деталі: По Одесі ворог вдарив, ймовірно, "Оніксом" і "Іскандером-М".
Влучили у середмістя та по законсервованій промисловій будівлі.
Вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків, музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО.
Атака ударних дронів типу "Shahed-131/136" була інтенсивною та щільною, спрямована по припортовій інфраструктурі Одеси.
15 дронів знищили сили протиповітряної оборони.
Є влучання, пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки із збіжжям.
Пожежу оперативно ліквідували.
5 місцевих мешканців звернулися по медичну допомогу із різними травмами. Їх ушпиталено.
В той самий час ворог спрямував протирадіолокаційну ракету Х-31П по Херсону.
Вона пошкодила 5-поверховий житловий будинок.
Інформації про постраждалих немає.
А Х-59, випущена по Миколаївщині, знищена силами протиповітряної оборони.
Передісторія:
- В неділю росіяни влучили в об’єкт інфраструктури на Одещині, постраждало троє людей.
- Пізніше в Одесі під час повітряної тривоги в неділю ввечері пролунали вибухи.
- Пʼятеро людей отримали поранення внаслідок атаки російських окупантів.
- В ніч на 6 листопада стало відомо, що через російську атаку в Одесі була пошкоджена будівля художнього музею.