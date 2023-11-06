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Величезні вирви, пошкоджені будинки і склади: ворог атакував південь ракетами і "Шахедами"

Олена ІвашківПонеділок, 6 листопада 2023, 07:08
Величезні вирви, пошкоджені будинки і склади: ворог атакував південь ракетами і Шахедами
Наслідки ворожої атаки на Одесу, фото Одеська ОВА

В ніч на 6 листопада ворог атакував південні регіони чотирма різними типами ракет: "Онікс", "Іскандер-М", Х-31П, Х-59. Окрім цього, інтенсивно бив дронами - 15 вдалося знищити, але є влучання.

Джерело: Сили оборони півдня у Telegram

Деталі:  По Одесі ворог вдарив, ймовірно, "Оніксом" і "Іскандером-М". 

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Влучили у середмістя та по законсервованій промисловій будівлі. 

Вибуховою хвилею понівечено  кілька багатоповерхових житлових будинків, музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО.

Наслідки ворожої атаки на Одесу, фото Одеської ОВА
Наслідки ворожої атаки на Одесу, фото Одеської ОВА

Атака ударних дронів типу "Shahed-131/136" була інтенсивною та щільною, спрямована по припортовій інфраструктурі Одеси.

ВІДЕО ДНЯ

15 дронів знищили сили протиповітряної оборони. 

Є влучання, пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки із збіжжям. 

Наслідки ворожої атаки на Одесу, фото Одеської ОВА
Наслідки ворожої атаки на Одесу, фото Одеської ОВА
Наслідки ворожої атаки на Одесу, фото Одеської ОВА
Наслідки ворожої атаки на Одесу, фото Одеської ОВА

Пожежу оперативно ліквідували.

5 місцевих мешканців звернулися по медичну допомогу із різними травмами. Їх ушпиталено. 

В той самий час ворог спрямував протирадіолокаційну ракету Х-31П по Херсону

Вона пошкодила 5-поверховий житловий будинок. 

Інформації про постраждалих немає.

А Х-59, випущена по Миколаївщині, знищена силами протиповітряної оборони.

Передісторія:

Теми: Шахедракетний ударОдеська областьХерсонська область
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