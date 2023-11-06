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Командувач Повітряних сил показав нічний відстріл "Шахедів" на Одещині

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 листопада 2023, 12:11
Командувач Повітряних сил показав нічний відстріл Шахедів на Одещині
скриншот

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук показав кадри відпрацювання зенітників по ворожих дронах-камікадзе в Одеській області в ніч на 6 листопада.

Джерело: Олещук у Telegram

Пряма мова: "Ураження ударних безпілотників "Shahed-131/136" у небі над Одещиною.

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На відео –  бойова робота зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь".

Нагадаємо: В ніч на 6 листопада російські війська атакували Україну 22 ударними дронами та чотирма ракетами різного типу, українські захисники знищили 15 безпілотників і одну ракету Х-59.

ВІДЕО ДНЯ

За даними Повітряного командування "Південь", пізно ввечері 5 листопада бійці Одеської бригади збили 9 "Шахедів".

Теми: ШахедОдеська областьвійна
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