Заволодіння землями: суд обрав для нардепа Горвата заставу у 26,8 млн грн
Понеділок, 6 листопада 2023, 15:15
Народному депутату-мажоритарнику з депутатської групи "Довіра" Роберту Горвату, підозрюваному у справі щодо заволодіння державними землями, обрали запобіжний захід у вигляді застави в 26,840 млн грн.
Джерело: ВАКС
Дослівно: "6 листопада 2023 року за участі прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід народному депутату, які спільно з іншими особами підозрюються у заволодінні земельними ділянками площею понад 320 га, що завдало державі збитків на понад 123 млн грн.
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Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене Генеральним прокурором, та обрав особі запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 26,840 млн грн".
Деталі: Також на нього покладено такі процесуальні обов’язки:
- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
- не відлучатись за межі території України без дозволу детектива, прокурора або суду;
- повідомляти детектива, прокурор чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування з іншим підозрюваними у справі та свідками;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші
- документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- 25 жовтня народному депутату-мажоритарнику з депутатської групи "Довіра" Роберту Горвату повідомили про підозру у заволодінні 320 га землі.
- Як повідомляє слідство, у 2016-2019 роках нардеп, маючи вплив на службових осіб Держгеокадастру, розробив злочинну схему заволодіння землею.