Заволодіння землями: суд обрав для нардепа Горвата заставу у 26,8 млн грн

Народному депутату-мажоритарнику з депутатської групи "Довіра" Роберту Горвату, підозрюваному у справі щодо заволодіння державними землями, обрали запобіжний захід у вигляді застави в 26,840 млн грн.

Джерело: ВАКС

Дослівно: "6 листопада 2023 року за участі прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід народному депутату, які спільно з іншими особами підозрюються у заволодінні земельними ділянками площею понад 320 га, що завдало державі збитків на понад 123 млн грн.

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Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене Генеральним прокурором, та обрав особі запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 26,840 млн грн".

Деталі: Також на нього покладено такі процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатись за межі території України без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурор чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з іншим підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші

документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

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