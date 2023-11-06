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Заволодіння землями: суд обрав для нардепа Горвата заставу у 26,8 млн грн

Альона Мазуренко Понеділок, 6 листопада 2023, 15:15
Заволодіння землями: суд обрав для нардепа Горвата заставу у 26,8 млн грн
фото: Роберт Горват у Facebook

Народному депутату-мажоритарнику з депутатської групи "Довіра" Роберту Горвату, підозрюваному у справі щодо заволодіння державними землями, обрали запобіжний захід у вигляді застави в 26,840 млн грн.

Джерело: ВАКС 

Дослівно: "6 листопада 2023 року за участі прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід народному депутату, які спільно з іншими особами підозрюються у заволодінні земельними ділянками площею понад 320 га, що завдало державі збитків на понад 123 млн грн.

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Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене Генеральним прокурором, та обрав особі запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 26,840 млн грн".

Деталі: Також на нього покладено такі процесуальні обов’язки:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • не відлучатись за межі території України без дозволу детектива, прокурора або суду;
  • повідомляти детектива, прокурор чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування з іншим підозрюваними у справі та свідками;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші
  • документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 25 жовтня народному депутату-мажоритарнику з депутатської групи "Довіра" Роберту Горвату повідомили про підозру у заволодінні 320 га землі.
  • Як повідомляє слідство, у 2016-2019 роках нардеп, маючи вплив на службових осіб Держгеокадастру, розробив злочинну схему заволодіння землею.

Теми: Антикорупційний судземлякримінал
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