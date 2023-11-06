ДБР: Нардеп Ніколаєнко, що збив на смерть дівчину, їхав з перевищеною швидкістю
Народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко, який на Житомирщині збив на смерть дівчину, отримав підозру від Державного бюро розслідувань.
Джерело: пресслужби ДБР і ОГП
Дослівно: "Подія трапилась на трасі Київ-Чоп поблизу села Березівка Житомирського району близько десятої ранку 3 листопада 2023 року.
Автомобіль за кермом якого перебував народний депутат наїхав на пішохода. Встановлено, що народний депутат України всупереч вимогам пунктів ПДР, рухався із перевищенням дозволеної швидкості. 18-річна дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події".
Деталі: Ніколаєнку повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу.
Передісторія:
- 3 листопада Ніколаєнко вранці збив на смерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на трасі Київ – Чоп у селі Березівка Житомирського району.