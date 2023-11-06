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ДБР: Нардеп Ніколаєнко, що збив на смерть дівчину, їхав з перевищеною швидкістю

Олександр ШумілінПонеділок, 6 листопада 2023, 15:42
ДБР: Нардеп Ніколаєнко, що збив на смерть дівчину, їхав з перевищеною швидкістю
Фото: Поліція

Народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко, який на Житомирщині збив на смерть дівчину, отримав підозру від Державного бюро розслідувань.

Джерело: пресслужби ДБР і ОГП

Дослівно: "Подія трапилась на трасі Київ-Чоп поблизу села Березівка Житомирського району близько десятої ранку 3 листопада 2023 року.

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Автомобіль за кермом якого перебував народний депутат наїхав на пішохода. Встановлено, що народний депутат України всупереч вимогам пунктів ПДР, рухався із перевищенням дозволеної швидкості. 18-річна дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події".  

Деталі: Ніколаєнку повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 3 листопада Ніколаєнко вранці збив на смерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на трасі Київ – Чоп у селі Березівка Житомирського району.

Теми: ДБРДТП
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