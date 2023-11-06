Суд відправив Дубінського під домашній арешт і надів на нього браслет

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслета нардепу Олександру Дубінському, якого підозрюють в організації незаконної переправи через кордон свого брата.

Джерело: Суспільне, Дубінський у соцмережах

Деталі: "Суспільне" повідомляє, що суд частково задовольнив прохання прокурора. Той просив для підозрюваного цілодобовий домашній арешт, обґрунтовуючи запит тим, що Дубінський під час слідства може виїхати за кордон, адже нардепів не мобілізують. Крім того, Дубінський може впливати на свідків.

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Натомість, за словами самого нардепа, прокурори також вимагали від Печерського суду заборонити йому трансляції на Youtube та написання текстів у Telegram.

Дубінському потрібно буде здати правоохоронцям на зберігання свій закордонний паспорт й інші документи для виїзду за кордон, а також утриматися від спілкування з людьми, дотичними до слідства. Відлучатися можна буде лише до медиків та в укриття під час повітряних тривог.

Нардеп, за словами прокурора, підозрюється в тому, що він змовився з головою ГО "Медіаоборона" Оберенчуком та організував незаконну переправу через кордон, щоб допомогти виїхати своєму рідному братові, який має прізвище Базюк.

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Той, як стверджує прокурор, хотів працевлаштуватися за кордоном. Крім того, Дубінський хотів перегнати автомобіль із Кишинева (Молдова) до Відня (Австрія). Брата зареєстрували в системі "Шлях" як водія-волонтера, який перевозить гуманітарку. Базюк виїхав 22 липня.

Водночас Дубінський вважає, що справа проти нього – спроба припинити критику влади в умовах війни.

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