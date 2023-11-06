Доктор наук, "творець" концепції "МНР" отримав 15 років тюрми за держзраду

Ексдепутата Миколаївської міськради ексвикладача "Одеської юридичної академії" Сергія Шубіна визнили винним за 4 статтями Кримінального кодексу, в тому числі за держзраду, та засудили до 15 років тюрми.

Джерело: СБУ, Миколаївська обласна прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Правоохоронці не називають ім'я засудженого, але за даними УП, йдеться про Шубіна якого викрили та затримали в червні 2022 року.

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За вказівкою агресора зрадник збирав розвіддані про місця базування в регіоні підрозділів Збройних сил України, СБУ та Національної поліції.

Згодом він отримав завдання розробити концепцію так званої "Миколаївської народної республіки", яку окупанти планували створити у разі захоплення області.

За задумом ворога, загарбники хотіли призначити очільників цього псевдоутворення, які мали звернутися до президента РФ Путіна з проханням щодо "приєднання" Миколаївщини до складу Росії.

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У разі створення фейкової "республіки" російська воєнна розвідка обіцяла своєму агенту керівну "посаду" у лавах місцевої окупаційної адміністрації.

Для виконання ворожого завдання зрадник підготував фейкове "обґрунтування" для створення так званої "МНР", яке планував відправити на "погодження" до Москви.

Співробітники Служби безпеки викрили російського агента та поетапно задокументували його злочинні дії і затримали на початку літа 2022 року.

За матеріалами СБУ суд призначив зловмиснику 15 років тюрми.

Дослівно спецслужба: "Як встановило слідство, після закінчення депутатства в міськраді ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він очолив кафедру в Миколаївському інституті права Національного університету "Одеська юридична академія".

Саме тому, відповідно до задуму агресора, у разі захопленнями регіону зрадник мав публічно виступити від "імені" місцевих освітян на підтримку окупантів та проголосити про створення фейкової "МНР".

Дослівно прокуратура: "За публічного обвинувачення Миколаївської обласної прокуратури завідувача кафедри одного з вишів м. Миколаєва, доктора наук державного управління, кандидата політичних наук визнано винним у державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, пособництві державі-агресору, виготовленні матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України".