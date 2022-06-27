СБУ затримала миколаївського колаборанта, який збирався створити "МНР"

Служба безпеки України затримала екс-депутата міськради Миколаєва, який за завданням російських спецслужба розробив концепцію так званої "Миколаївської народної республіки" і "зливав" дані про ЗСУ. Розраховував на керівну посаду в окупаційні адміністрації.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Як свідчать наявні дані, чоловік підготував документальне, правове та суспільно-політичне "обґрунтування" для створення та функціонування фейкової республіки у межах області".

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Деталі: За уявленнями колаборанта, на Миколаївщині повинні були заявити про вихід зі складу України і створення так званої "МНР". Часові межі існування сепаратистського анклаву – до закінчення військової агресії в уявленні РФ. Згодом планувалося попроситися до складу Росії.

За "роботу" росіяни пообіцяли колаборатну одну з керівних посад у псевдоутворенні, якщо їм вдасться захопити регіон.

Що було раніше: 24 червня в окупованому російськими військами Херсоні підірвали автомобіль представника проросійської так званої адміністрації області, за попередніми даними він загинув.