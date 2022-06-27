Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ затримала миколаївського колаборанта, який збирався створити "МНР"

"Українська правда"Понеділок, 27 червня 2022, 17:34
Фото пресслужба СБУ

Служба безпеки України затримала екс-депутата міськради Миколаєва, який за завданням російських спецслужба розробив концепцію так званої "Миколаївської народної республіки" і "зливав" дані про ЗСУ. Розраховував на керівну посаду в окупаційні адміністрації.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Як свідчать наявні дані, чоловік підготував документальне, правове та суспільно-політичне "обґрунтування" для створення та функціонування фейкової республіки у межах області".

 

Деталі: За уявленнями колаборанта, на Миколаївщині повинні були заявити про вихід зі складу України і створення так званої "МНР". Часові межі існування сепаратистського анклаву – до закінчення військової агресії в уявленні РФ. Згодом планувалося попроситися до складу Росії.

За "роботу" росіяни пообіцяли колаборатну одну з керівних посад у псевдоутворенні, якщо їм вдасться захопити регіон.

Що було раніше: 24 червня в окупованому російськими військами Херсоні підірвали автомобіль представника проросійської так званої адміністрації області, за попередніми даними він загинув.

Теми: війнаСБУМиколаїв
Головне сьогодні

Притула розповів, на що витратить кошти, які зібрали на Байрактари

На Слов’янському напрямку ЗСУ зупинили і відкинули ворога назад – зведення

оновлено від 00.44Удар по ТРЦ у Кременчуку: кількість загиблих зросла до 18

Південь: ЗСУ завдали ворогу п’ять авіаударів

Рейтингове агентство Moody’s оголосило дефолт Росії

В українців не візьмуть 600 мільйонів гривень на Байрактари, а віддадуть три БПЛА безкоштовно

Усі новини...
війна
Росіяни обстріляли Харків – щонайменше 3 загиблих та 15 поранених
На Донеччині окупанти влучили в мешканців, які готували їжу надворі: 1 загиблий, 5 поранених
Як живе передмістя Донецька – Авдіївка під обстрілами окупаційних російських військ
Останні новини
09:16
Британська розвідка розповіла про ознаки виснаження ресурсу сил РФ
09:11
ЗСУ вже знищили понад 35 тисяч окупантів і 185 гелікоптерів
09:06
Багатьом пораненим "Ураганом" у Лисичанську ампутували кінцівки – Гайдай
09:02
Захисні сітки та спостережні вишки: в Одесі хочуть облаштувати безпечні ділянки на пляжах
09:02
Як війна змушує переосмислити зміни до Конституції – ЧЕСНО
09:01
У Білому домі не впевнені, що Україна зможе повернути усі втрачені території - CNN
08:51
відеоДесантник вполював російський гелікоптер "Алігатор"
08:36
Притула розповів, на що витратить кошти, які зібрали на Байрактари
08:10
"Йде тотальне знищення жителів Луганщини росіянами" – Гайдай
07:52
Україна пропонує Європі свої сховища для зберігання газу – міністр
Усі новини...